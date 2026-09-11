Abelardo De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, recorrieron Quindío; el presidente reveló qué hizo con su primer sueldo

El presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, recorrieron Quindío este viernes, 11 de septiembre, en una jornada enfocada en acompañar a comunidades y familias que requieren apoyo, especialmente tras las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Durante la visita a Quimbaya, la pareja presidencial estuvo en diferentes puntos del municipio y participó en la entrega de materiales para la reconstrucción, sillas de ruedas y otras ayudas destinadas a adultos mayores.

“Un recorrido por Quindío, lleno de encuentros, solidaridad y esperanza”, escribió Pineda al compartir imágenes de la jornada. La primera dama aseguró que el propósito es seguir recorriendo el país.

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De acuerdo con el mandatario, los recursos fueron distribuidos entre los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús, ubicados en Quimbaya, para apoyar a los adultos mayores y contribuir a obras que estas instituciones necesitan.

“En un acto de gratitud y amor por quienes ayudaron a construir los cimientos de esta patria, doné la totalidad de mi primera asignación básica como presidente”, aseguró De La Espriella.

El presidente sostuvo que la decisión responde a uno de los compromisos que adquirió durante la campaña y anticipó que no será una acción de una sola vez. Según anunció, pretende destinar mensualmente su salario presidencial a diferentes iniciativas sociales del país.

“Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas”, afirmó.

Durante su paso por los hogares geriátricos, De La Espriella también dejó un mensaje sobre la protección de las personas mayores.

“Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro”, manifestó el mandatario, quien agregó que esta población tendrá acompañamiento de su administración.

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La primera dama, por su parte, destacó que durante el recorrido también estuvieron con familias que necesitan materiales para avanzar en la reconstrucción de sus viviendas y participaron en la entrega de ayudas a adultos mayores.

“Seguimos caminando por Colombia con un solo propósito: transformar vidas desde el corazón”, señaló Ana Lucía Pineda al hacer un balance de la jornada en Quindío.

De La Espriella cerró su mensaje asegurando que continuará llevando su asignación presidencial a diferentes regiones: “Nuestros viejitos entregaron sus mejores años a Colombia. Ahora Colombia tiene el deber de responderles con gratitud, dignidad y hechos”.