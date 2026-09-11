Tras conocerse el llamado de la familia de Valentino, el bebé de un año que necesita una terapia ECMO y atención especializada en Bucaramanga, este 11 de septiembre, Nueva EPS entregó una respuesta sobre el proceso que se adelanta para el menor.

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El caso había sido conocido por SEMANA luego de que sus familiares manifestaran su preocupación ante la espera de respuestas relacionadas con la atención que requiere el pequeño, quien permanece bajo manejo médico debido a la complejidad de su condición.

“Necesita una terapia llamada ECMO. Nos han explicado que es como filtrar la sangre, algo así, como para que los pulmones de él descansen, puedan descansar y se puedan recuperar del compromiso respiratorio que tiene”, relató Marjorie Hernández Álvarez.

Igualmente manifestó que desde el 18 de agosto están a la espera de un medicamento para el menor: “Nos tocó con tutela. Imagínese, el medicamento está pedido desde el 18 de agosto. La tutela salió a favor de nosotros y estamos esperando que la Nueva EPS autorice el medicamento para que la clínica lo pueda despachar”.

En su pronunciamiento, Nueva EPS aseguró que desde el ingreso del menor a la Clínica Foscal, el pasado 10 de agosto, ha realizado seguimiento a su evolución y a las necesidades que se han presentado durante su atención.

¿Qué respondió Nueva EPS sobre la terapia ECMO?

Según la entidad, debido a la complejidad del estado de salud del bebé, se han adelantado gestiones con diferentes instituciones del país para evaluar las alternativas de atención.

Nueva EPS informó que, como resultado de ese proceso, se coordinó la recepción del menor en la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde se realizará una valoración para determinar las alternativas de atención especializada de acuerdo con su condición clínica.

Frente a uno de los puntos que más preocupa a la familia, la posibilidad de que Valentino reciba terapia ECMO, la EPS afirmó que ha dispuesto recursos y adelantado gestiones para evaluar su acceso. Sin embargo, el procedimiento todavía no está definido.

“Su realización está sujeta a la valoración y pertinencia médica, determinadas por los equipos especializados de acuerdo con las condiciones clínicas particulares del paciente”, precisó la entidad.

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Por último, Nueva EPS manifestó que continuará haciendo seguimiento a la evolución del menor y articulando las gestiones con los equipos médicos que participan en su atención.

De esta manera, la expectativa continúa puesta en la valoración médica que determinará si Valentino puede acceder a la terapia ECMO, mientras su familia permanece pendiente de las decisiones sobre el manejo especializado que necesita.