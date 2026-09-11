La imagen de James Rodríguez con Franco Armani que predice lo que podría pasar en el retiro: insignias del club

James Rodríguez comienza un nuevo ciclo en su carrera deportiva tras ser oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional. Luego de los movimientos y la sorpresa que generó su llegada al fútbol colombiano, el volante se mentaliza en ganarlo todo con varios futbolistas que lo arropan en este nuevo comienzo.

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Uno de ellos es Franco Armani, una insignia del club verdolaga que volvió en este mercado de pases proveniente de River Plate. En este segundo ciclo, el portero argentino se presenta como campeón del mundo y bicampeón de la Copa América y Copa Libertadores.

Al final de la conferencia de prensa en su presentación, que Atlético Nacional y SEMANA transmitieron en exclusiva, Franco Armani se acercó al presidente del club, Sebastián Arango Botero; el técnico Lucas González, el director deportivo Víctor Marulanda y el mismo James Rodríguez. Quedó una foto que puede predecir lo que sucedería en un mediano o largo plazo.

Como ídolo del club, Franco Armani ocupa una posición importante en Atlético Nacional y podría quedarse trabajando en el equipo una vez finalice su etapa como portero, para ocupar una vacante en la dirección deportiva, técnica o en la gerencia general. Al igual que James Rodríguez, quien apenas firmó contrato ya alza su voz como alguien de suma importancia en la institución verdolaga.

Víctor Marulanda, Sebastián Arango, Franco Armani, James Rodríguez y Lucas González Foto: Atlético Nacional

“Le damos la bienvenida. Le deseamos todo lo mejor. Acá tiene un grupo que lo va a apoyar, acompañar. Estamos felices porque sabemos lo que le puede brindar al equipo”, dijo Armani en la presentación.

El presidente le dio la bienvenida

“Tener a James acá es un motivo de orgullo y de compromiso. No es un punto de llegada, sino de partida: estamos fantaseando con algo muy grande. Soñamos con la tercera Libertadores, pero antes tenemos que conseguir nuestro decimonoveno título de Primera División. Queremos mucho más”, aseguró Sebastián Arango, presidente de Nacional.

Franco Armani compartió un mensaje 🗣️ de bienvenida para James Rodríguez, tras su llegada a Nacional 🟢 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽🇨🇴 pic.twitter.com/e0Nvqh0qVj — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2026

Sin duda, un fichaje de primer nivel en Nacional, con el que James Rodríguez espera acertar, recuperar su nivel deportivo y dar un salto de calidad para no salir de la Selección Colombia. Mira muy seriamente lo que sería la Copa Libertadores 2027 y la estrella 19.

Mantenerse vigente en el fútbol colombiano puede convertirse en un revulsivo clave para su carrera deportiva. Incluso, si todo sale bien, el club verdolaga podría ser su casa en su faceta de retirado de las canchas. Con Colombia, además, se mentaliza en la Copa América 2028.