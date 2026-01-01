Educación

Cierran sus puertas: estos son los prestigiosos colegios de Colombia que ya no funcionarán en 2026

Una de las principales razones es la caída de la natalidad en el país.

1 de enero de 2026, 10:59 a. m.
Las instituciones quedan en Bogotá y Boyacá.
Inicia un nuevo año y con ello algunas noticias no tan alentadoras para el sector educativo, donde el año 2025 fue la última vez que algunos colegios abrieron sus puertas al público.

Entre el 2019 y 2024 se han cerrado al menos 6.263 colegios en Colombia, según reveló el más reciente informe del Laboratorio de la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana con cifras del Ministerio de Educación.

Estas clausuras representan cerca del 12 % del total de sedes educativas del país. El pico más alto de cierres ocurrió en 2021, con 1.789 colegios, posiblemente como efecto coyuntural de la pandemia, aunque desde 2019 ya se empezaba a reportar una baja sensible en el número de colegios disponibles”, dice parte del informe que muestra que estos cierres se estarían dando por la caída de la natalidad en el país.

Colegio
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images

Uno de estos colegios que no volverá a abrir sus puertas en 2026 es el Colegio Nueva Alianza, ubicado en la localidad de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá.

“Somos parte del impacto de la disminución demográfica que hoy prende alarmas a nivel nacional e internacional. Cada vez hay menos niños en edad escolar, y resulta muy difícil proyectar un cambio en esta tendencia (...) Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han hecho parte de esta historia. Su confianza, afecto y dedicación han sido, sin duda, nuestro mayor tesoro”, indicó la directiva de la Sociedad Romero Vivas en una carta de despedida.

El Colegio Comfaboy de la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá, también tomó la decisión de cerrar sus aulas tras esta explicación.

No lograr la cobertura de matriculados de manera significativa y sostenida en el tiempo que garantizará un mínimo de estudiantes”, mencionó la institución perteneciente a la Caja de Compensación Familiar de la región.

Estos colegios que no volverán a atender se suman a los que en 2024 se despidieron, como lo fue el Colegio de la Presentación Sans Façon de Bogotá, que había abierto sus puertas en el año 1935.

Otros de los centros educativos que en ese año cerró fue el Colegio María Auxiliadora, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Noticias Destacadas