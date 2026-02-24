Empresas

SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

Esto fue lo que dijo el ente regulador.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 6:51 a. m.
Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial.
Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: A.P.I.

La Superintendencia de Sociedades se pronunció en la mañana de este martes, 24 de febrero, asegurando que admitió en el proceso de reorganización al Colegio Refous Roland, que solicitó la admisión al proceso tras registrar pasivos que complicaban su operación. Las deudas actuales del colegio ascienden a los $ 33.026 millones.

La institución es una de las más reconocidas en todo el país, con más de 60 años de tradición ininterrumpida de servicios de educación prescolar, básica primaria y media.

Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous.
Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: Suministrada/ A.P.I.

La SuperSociedades indicó que en virtud de la relevancia económica y social del servicio educativo que presta la institución, se consideró necesario designar un auxiliar de la justicia para acompañar el proceso.

“En consecuencia, fue nombrada en calidad de promotora la señora Mónica Alexandra Macías Sánchez, quien ejercerá sus funciones conforme a los estándares técnicos y éticos previstos en la normativa concursal”, precisó el organismo.

Empresas

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios: compensarán a los afectados

Empresas

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Empresas

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

Empresas

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Empresas

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

Empresas

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

Empresas

Latam entra al debate sobre los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en el Aeropuerto El Dorado. “El monitoreo es la clave”

Macroeconomía

Alerta en el mundo del fútbol: Deportivo Pereira a reorganización empresarial; Supersociedades anunció el oficio

Empresas

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

Nación

La pelea en Mac Pollo: documentos perdidos y poderes dudosos. Una puja familiar multimillonaria por el manejo de la empresa

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

¿Cuál es la situación financiera de la institución?

Se evidenció que la institución cuenta con obligaciones vencidas por más de noventa días, por un valor de $ 29.897 millones. Dicho reporte evidencia un 90,52 % del pasivo total.

Cerca de 900 estudiantes al año son beneficiados con el programa educativo de la Fundación Manuelita.
Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: 123 Rf

Adicional a ello, la institución cuenta con activos totales por valor de $ 61.795 millones frente a pasivos totales por $ 33.026 millones con corte a noviembre de 2025.

El organismo asegura que la presentación transparente de esta información por parte del colegio constituye un paso esencial para garantizar una gestión responsable y orientada a la protección de la comunidad educativa y de sus acreedores.

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

“La Superintendencia de Sociedades reitera que la apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio. Por el contrario, este mecanismo jurídico tiene como finalidad ordenar las obligaciones de la institución y fortalecer su estabilidad financiera, asegurando la preservación de la empresa como unidad educativa. En consecuencia, el Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S. continúa prestando sus servicios educativos con total normalidad durante el curso del proceso concursal, garantizando la continuidad de las actividades académicas y la adecuada atención de la comunidad estudiantil y sus familias”, comentó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Más de Empresas

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios: compensarán a los afectados

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Reeses Chocolate

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Resultado de los bancos en Colombia en 2025, en materia de utilidades

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

.

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

En su balance, Latam también anunció la apertura de rutas para 2026.

Latam entra al debate sobre los anuncios de la Aerocivil de modificar los slots en el Aeropuerto El Dorado. “El monitoreo es la clave”

A320 de Latam

Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

La madurez de algunos campos nacionales ha hecho necesaria la importación de gas, proceso que ya está en marcha, sin que en ningún escenario se prevea desabastecimiento para los clientes.

Importación de gas desde Venezuela: cambio de planes por nuevas relaciones del vecino país con EE. UU. Ecopetrol quedaría por fuera

Noticias Destacadas