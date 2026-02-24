SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

La Superintendencia de Sociedades se pronunció en la mañana de este martes, 24 de febrero, asegurando que admitió en el proceso de reorganización al Colegio Refous Roland, que solicitó la admisión al proceso tras registrar pasivos que complicaban su operación. Las deudas actuales del colegio ascienden a los $ 33.026 millones.

La institución es una de las más reconocidas en todo el país, con más de 60 años de tradición ininterrumpida de servicios de educación prescolar, básica primaria y media.

Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: Suministrada/ A.P.I.

La SuperSociedades indicó que en virtud de la relevancia económica y social del servicio educativo que presta la institución, se consideró necesario designar un auxiliar de la justicia para acompañar el proceso.

“En consecuencia, fue nombrada en calidad de promotora la señora Mónica Alexandra Macías Sánchez, quien ejercerá sus funciones conforme a los estándares técnicos y éticos previstos en la normativa concursal”, precisó el organismo.

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

¿Cuál es la situación financiera de la institución?

Se evidenció que la institución cuenta con obligaciones vencidas por más de noventa días, por un valor de $ 29.897 millones. Dicho reporte evidencia un 90,52 % del pasivo total.

Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial. Foto: 123 Rf

Adicional a ello, la institución cuenta con activos totales por valor de $ 61.795 millones frente a pasivos totales por $ 33.026 millones con corte a noviembre de 2025.

El organismo asegura que la presentación transparente de esta información por parte del colegio constituye un paso esencial para garantizar una gestión responsable y orientada a la protección de la comunidad educativa y de sus acreedores.

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

“La Superintendencia de Sociedades reitera que la apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio. Por el contrario, este mecanismo jurídico tiene como finalidad ordenar las obligaciones de la institución y fortalecer su estabilidad financiera, asegurando la preservación de la empresa como unidad educativa. En consecuencia, el Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S. continúa prestando sus servicios educativos con total normalidad durante el curso del proceso concursal, garantizando la continuidad de las actividades académicas y la adecuada atención de la comunidad estudiantil y sus familias”, comentó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.