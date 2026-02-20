Educación

Habla representante de Colegio Refous en SEMANA, tras entrada en reorganización empresarial: aclaró situación que se vive allí

El representante legal, Felipe Jenagros desmintió algunas informaciones que se han divulgado frente a un supuesto proceso de insolvencia.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 3:44 p. m.
Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous.
Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous. Foto: Suministrada/ A.P.I.

El reconocido Colegio Refous, a través de su vocero y representante legal, Felipe Jenagros, anunció en días pasados una situación problemática que enfrenta desde hace un buen tiempo y que ha generado múltiples preguntas en el sector educativo. Aseguró que la institución solicitó ante la Superintendencia de Sociedades acogerse a un proceso de reorganización empresarial.

Sin embargo, Jenagros envió un mensaje de calma a la comunidad educativa y a la opinión pública, desmintiendo algunas versiones que han surgido alrededor de la situación, como, por ejemplo, que el colegio se encuentra en insolvencia, afirmación que no es cierta, dado que este es un proceso distinto al de la reorganización empresarial, que es en el que se encuentra actualmente la institución, con años de tradición en el país.

Pancarta con la que padres y acudientes denunciaron que el Colegio Refous entró en proceso de insolvencia
El representante del Colegio Refous desmintió la pancarta que se encuentra a las afueras de las instalaciones, asegurando que no se encuentran en insolvencia. Foto: Suministrada / API

SEMANA habló con Felipe Jenagros, para entender más sobre el momento que afronta la institución, qué está sucediendo y cuál es el panorama tras la situación financiera de la institución.

SEMANA: ¿Cuál es la situación que vive el colegio actualmente?

Educación

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Educación

Incertidumbre entre padres por crisis financiera del Colegio Refous: 1.500 estudiantes en riesgo; “Un cartel advertía que entraba en insolvencia”

Educación

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

Empresas

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

Educación

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

Educación

Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Contenido en colaboración

Este colegio transformó la educación femenina en el país: “Formamos a las CEO del futuro”

Semana Noticias

Fusión del Gimnasio Campestre y el MaryMount: el director de la integración, Juan Antonio Casas, cuenta lo que viene en SEMANA

Educación

Fusión del Gimnasio Campestre con el Marymount: ¿Dónde quedará la nueva sede? ¿Todos los cursos serán mixtos? Los colegios responden

Felipe Jenagros (F. J.): Lo primero es que el colegio continúa con normalidad. Las clases, las actividades y todos los servicios que prestamos, todo continúa con plena tranquilidad. Sin embargo, hace 10 años, que murió mi abuelo, el fundador del colegio, mi primo toma las riendas del colegio y realizó una labor importante que era modernizar y atender la infraestructura.

En esta labor por mejorar las condiciones se llevaron varias inversiones desde entonces. Luego llega pandemia en 2020, que nos obligó implementar adicionales. Nosotros no teníamos electricidad en todos los salones y tuvimos que llevar redes eléctricas a todos. Poner cobertura de internet por la alternancia y todo este proceso se vino sorteando desde hace 10 años.

Llegamos a este momento, pero hay que organizar la casa y precisamente por ello es esta decisión de entrar en reorganización para garantizar nuestra continuidad y poder pagarles a todos nuestros proveedores las deudas.

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

SEMANA: ¿Cómo se desarrolla el contexto financiero del colegio actualmente?

F. J.: Al igual que todas las instituciones educativas, hemos visto una reducción en la población de estudiantes, dado por la misma reducción de la natalidad en Colombia. Entonces, mantener gastos similares con menos admisiones desequilibra toda la balanza y el ejercicio financiero, lo que nos obliga a acudir a estos mecanismos.

Colegio
Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo esperan que se dé el proceso de reorganización?

F. J.: Ya va a comenzar el siguiente paso, que sería entrar en la negociación con nuestros proveedores y acreedores y ya eso, digamos, bajo el ojo de la Superintendencia es una garantía para todos, es una tranquilidad para todos porque estamos siendo acompañados por la SIC y garantiza un buen desenlace para todos.

SEMANA: ¿Qué opina la comunidad educativa, los padres de familia y los estudiantes?

F. J.: Esto ha sido uno de los temas más gratos. La comunidad nos acogió de la mejor forma. No han parado los mensajes de apoyo de todos los profesores, de padres de familia, de exalumnos y de alumnos. Nos sentimos realmente acogidos y acompañados en este proceso, por lo que seguimos adelante todos los días y nos seguimos proyectando a unos años más.

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

SEMANA: ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente y cuántas personas conforman el cuerpo de profesores?

F. J.: En este momento estamos cerca de los 1.500 estudiantes y contamos con un equipo de 150 profesores.

La dotación tecnológica busca fortalecer los procesos educativos en instituciones urbanas y rurales de 34 municipios del departamento.
Esto es lo que dijo el representante legal del Colegio Refous. Foto: 123rf

SEMANA: ¿Se han visto golpeados por temas económicos, como la reciente alza del salario mínimo?

F. J.: Realmente nosotros a nuestros empleados los tenemos con muy buenas condiciones laborales, entonces, tenemos realmente muy pocos casos de salario mínimo, por lo que no nos vemos afectados por este aspecto.

Más de Educación

La oferta fue lanzada por la Alcaldía de Usaquén con el apoyo del Icetex.

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Pancarta con la que padres y acudientes denunciaron que el Colegio Refous entró en proceso de insolvencia

Incertidumbre entre padres por crisis financiera del Colegio Refous: 1.500 estudiantes en riesgo; “Un cartel advertía que entraba en insolvencia”

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, no tiene restricciones de tiempo ni espacio para sus estudiantes gracias a su metología virtual.

Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

La Supersociedades ha avanzado en la comparación y la divulgación de información no financiera, abordando la sostenibilidad ambiental, reputacional y de gobierno corporativo.

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

.

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

Más de 10.000 vacantes en la feria Expoempleo SENA Mujer

Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

x

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

-

“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

x

Últimas fechas de inscripciones: cursos en el SENA para mujeres y nuevo programa de construcción gratuito en Valledupar

Noticias Destacadas