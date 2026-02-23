Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

El pasado viernes 20 de febrero, un avión de la aerolínea Latam que cubría la ruta Bogotá–San Andrés debió abortar su despegue tras registrarse un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Peligro en El Dorado: avión de Latam interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la trayectoria

A raíz del incidente, el Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano, servicios logísticos y conexos ( Sintratac), se pronunció haciendo un llamado a las autoridades competentes, particularmente a la Aeronáutica Civil. Además, los representantes de los empleados del sector aéreo destacaron una serie de actores estructurales que hoy representan riesgos reales para la seguridad operacional, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema aéreo nacional.

El avión de la aerolínea Latam cubría la ruta Bogotá–San Andrés. Foto: Cortesía Latam

“En primer lugar, resulta fundamental señalar que actualmente no existe un número suficiente de controladores aéreos para soportar incrementos sostenidos en la capacidad aérea del país. La seguridad operacional depende directamente del talento humano que gestiona el tránsito aéreo, y cualquier desbalance entre la demanda operativa y la disponibilidad de controladores representa un riesgo para la seguridad, la eficiencia, la estabilidad y operatividad del sistema. El fortalecimiento de esta capacidad humana es una condición indispensable para garantizar una operación segura y confiable”, destacó el sindicato.

Sintratac añade que actualmente existe una preocupación creciente por la concentración de operaciones aéreas en aeropuertos como Cartagena, Medellín y Cali, los cuales estarían enfrentando limitaciones logísticas, operativas y de soporte que dificultan la absorción sostenible de este crecimiento. Esta presión operativa generaría congestión, reduciendo los márgenes de maniobra y aumentando la vulnerabilidad del sistema frente a retrasos, disrupciones y afectaciones a la seguridad operacional.

Por otra parte, el sindicato señala a la Aeronáutica Civil, indicando que esta última quiere modificar el sistema de asignación de slots sin un sustento técnico claro, según los voceros del gremio.

“Lejos de una modificación a este sistema que es consenso en el mundo entero, es imperativo fortalecer el monitoreo efectivo por parte de esta autoridad, así como el control y el cumplimiento del uso de los slots aeroportuarios”, añade el sindicato.

Los sucesos se dieron con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Foto: COLPRENSA

Además, argumentan que el respeto riguroso de las franjas horarias asignadas es esencial para garantizar una operación ordenada, eficiente y segura, y que la falta de supervisión efectiva sobre el uso de los slots incrementa la congestión operativa, afecta la previsibilidad del sistema y genera impactos directos tanto en los usuarios como en los trabajadores del sector.

“Finalmente, como trabajadores del sector, manifestamos nuestra preocupación frente a la expansión de modelos operativos que dependen de esquemas extensivos de tercerización y que pueden debilitar las condiciones laborales y la estabilidad del talento humano del sector. La sostenibilidad y seguridad del sistema aéreo dependen de personal calificado, con experiencia y condiciones laborales adecuadas. La proliferación de esquemas que fragmentan responsabilidades y precarizan el trabajo representa un riesgo para la calidad, la seguridad y la confiabilidad de las operaciones aéreas”, añade el comunicado.