Confidenciales

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Al departamento, afectado por las inundaciones, siguen llegando voluntarios para ayudar a los damnificados.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 10:41 p. m.
Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.
Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba. Foto: Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea dispuso de un avión B-737 con el propósito de transportar 62 voluntarios de la Defensa Civil y Bomberos voluntarios, con tres toneladas de equipos de emergencia desde Bogotá hasta Montería, Córdoba.

Voluntarios y personal de organismos de socorro viajando en avión de la Fuerza Aérea a Montería, Córdoba.
Voluntarios y personal de organismos de socorro viajando en avión de la Fuerza Aérea a Montería, Córdoba. Foto: Fuerza Aérea

“Así mismo, ha dispuesto los medios necesarios para el desplazamiento del Gobierno Nacional hasta la zona, para continuar la toma de decisiones de frente a la emergencia”, indicaron desde la Fuerza Aérea.

De igual manera, el Ejército ha volcado parte de sus capacidades con el fin de ayudar a quienes lo han perdido todo como consecuencia de las inundaciones que siguen afectando a miles de familias, que han hecho un llamado urgente al gobierno nacional.

Más de Confidenciales

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

María Elvira Salazar y Bad Bunny

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda.

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

María Fernanda Cabal y Adriana Lucía.

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

.

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y queda con apenas 1 % de probabilidad de ganar la Presidencia

El congresista republicano Bernie Moreno se refirió a su encuentro con Roy Barreras en Estados Unidos.

Senador Bernie Moreno habló sobre su encuentro con Roy Barreras en Washington: “No sabía quién era antes de la reunión”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

El mensaje del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro: “Esta también es su tierra”

Martha Nubia Camacho Bustos lanzó su libro 'Cómo ser periodista en 5 pasos'.

‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

Noticias Destacadas