Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

La Fuerza Aérea dispuso de un avión B-737 con el propósito de transportar 62 voluntarios de la Defensa Civil y Bomberos voluntarios, con tres toneladas de equipos de emergencia desde Bogotá hasta Montería, Córdoba.
“Así mismo, ha dispuesto los medios necesarios para el desplazamiento del Gobierno Nacional hasta la zona, para continuar la toma de decisiones de frente a la emergencia”, indicaron desde la Fuerza Aérea.
De igual manera, el Ejército ha volcado parte de sus capacidades con el fin de ayudar a quienes lo han perdido todo como consecuencia de las inundaciones que siguen afectando a miles de familias, que han hecho un llamado urgente al gobierno nacional.