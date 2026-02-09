Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

La Fuerza Aérea dispuso de un avión B-737 con el propósito de transportar 62 voluntarios de la Defensa Civil y Bomberos voluntarios, con tres toneladas de equipos de emergencia desde Bogotá hasta Montería, Córdoba.

Voluntarios y personal de organismos de socorro viajando en avión de la Fuerza Aérea a Montería, Córdoba. Foto: Fuerza Aérea

“Así mismo, ha dispuesto los medios necesarios para el desplazamiento del Gobierno Nacional hasta la zona, para continuar la toma de decisiones de frente a la emergencia”, indicaron desde la Fuerza Aérea.

De igual manera, el Ejército ha volcado parte de sus capacidades con el fin de ayudar a quienes lo han perdido todo como consecuencia de las inundaciones que siguen afectando a miles de familias, que han hecho un llamado urgente al gobierno nacional.