LATAM anunció alternativas para sus usuarios debido a los bloqueos en los accesos al Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Miles de viajeros se han visto afectados por los bloqueos que se realizan en las vías de Santander por parte de campesinos que protestan por los aumentos del impuesto predial. Estas manifestaciones han generado afectaciones en los accesos al Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga.

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Latam, una de las principales aerolíneas del país, se pronunció por medio de su cuenta de X, con el objetivo de compartir las alternativas que ofrece a los usuarios que se han visto afectados por las movilizaciones.

En primer lugar, la aerolínea señaló que las medidas para sus usuarios estarán vigentes hasta el miércoles 15 de abril. Además, activó un plan de protección a pasajeros para mitigar el impacto de esta situación y de las modificaciones en los itinerarios.

#AtenciónPasajeros: Debido a la persistencia de los bloqueos en los accesos al Aeropuerto de Bucaramanga (BGA), hemos extendido nuestras flexibilidades de protección hasta el miercoles 15 de abril. [1/2] pic.twitter.com/gpYtiTzy8X — LATAM Colombia (@LATAM_CO) April 13, 2026

Los pasajeros que tengan vuelos desde y hacia Bucaramanga entre el 10 y el 15 de abril podrán optar por alternativas que contemplan el cambio de fecha del vuelo sin multa, sujeto a disponibilidad en la misma cabina y a diferencia tarifaria, hasta siete días después de la fecha del vuelo original.

“Debido a la persistencia de los bloqueos en los accesos al Aeropuerto de Bucaramanga (BGA), hemos extendido nuestras flexibilidades de protección hasta el miércoles 15 de abril. Si tienes vuelos programados desde o hacia dicho destino, te recomendamos revisar el estado de tu viaje y las opciones de cambio sin costo en la sección ‘Mis Viajes’ de la App LATAM o en http://latam.com”, señaló Latam.

De manera adicional, Latam invitó a los usuarios a conocer el estado de sus vuelos por medio de los canales de atención y el portal web de la aerolínea.

#ACTUALIDAD | LATAM Airlines Colombia extendió hasta el 15 de abril las medidas para pasajeros afectados por la situación en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.



La aerolínea mantiene cambios de vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, mientras persisten afectaciones en la… pic.twitter.com/MDR0jYzezA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 13, 2026

Las personas que cuenten con vuelos en las próximas horas podrán ingresar a la app de la empresa o al portal web, donde encontrarán en la sección ‘Mis Viajes’ el camino necesario para llevar a cabo los cambios bajo los modelos establecidos por Latam.

Junto a esto, los usuarios deben estar atentos en todo momento a la información que les llegará a su correo electrónico y números de contacto para conocer de primera mano las modificaciones en sus rutas.

Los accesos a la terminal aérea se han visto afectados en los últimos días. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

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Latam reiteró que continuará monitoreando la situación de manera permanente y coordinando con las autoridades competentes para restablecer la operación tan pronto como las condiciones lo permitan.

“Desde Latam Airlines Colombia nos mantenemos atentos a la reapertura del aeropuerto por parte de las autoridades, con el fin de reanudar la operación lo antes posible. Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra voluntad, está generando a nuestros pasajeros”, puntualizó Latam.