Alarmante situación en Bucaramanga: protestantes mantienen bloqueada la vía de acceso al aeropuerto. ¿Dónde está el Gobierno?

SEMANA se contactó con la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, la Aeronáutica Civil y hasta el empresario detrás del fallido concierto del artista venezolano Ricardo Montaner, para entender las graves consecuencias que están dejando los cinco días de bloqueos liderados por campesinos contra el aumento del impuesto predial. La situación deja una grave crisis de movilidad y pérdidas millonarias en todos los sectores.

Jorge Bedoya, gerente de Sonotec, la empresa detrás de traer el cantante de música balada romántica y pop latino, le contó a SEMANA que las obstrucciones en las principales vías de la ‘ciudad bonita’, obligaron a cancelar el concierto que estaba planeado desde hace días y que desde ya empieza a dejar pérdidas millonarias.

“Los costos de movilizar a un equipo de trabajo de más o menos 35 personas son más o menos 40.000 dólares, solamente en costos de traslados, hospedaje y viáticos. A parte de eso, todos los costos del montaje técnico en el sitio y en el mercadeo, esa suma puede elevarse a los 150.000 dólares”, explicó Bedoya.

¿Por qué protestan en Bucaramanga? Bloqueos afectan vuelos y generan riesgo de desabastecimiento de gas

Esas cifras traídas a pesos colombianos darían la suma de casi 700 millones de pesos que representan en pérdidas para la empresa detrás del concierto de Montaner. Sin contar las pérdidas millonarias que provocaron para los más de 20.000 fans que se iban a reunir en Bucaramanga para ver a su artista favorito.

Jorge Bedoya explicó que la decisión se tomó “por las condiciones de orden público que hay. Lastimosamente, los ingresos a Santander, lo que pasó en el aeropuerto Palonegro que estuvo cerrado medio día, pues fue imposible realizar el evento. Hay condiciones de seguridad del artista, porque si bien el aeropuerto ya lo abrieron, el acceso presenta varios puntos de bloqueo dificultan mucho la bajada hasta la ciudad”.

¿Qué dice la Alcaldía de Bucaramanga?

SEMANA habló con el alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, quien expresó su preocupación frente a los coletazos que han dejado los cinco días de bloqueos por los campesinos que protestan contra el aumento del impuesto predial, y lanzó un llamado vehemente al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que ayuden a solucionar esta situación.

Portilla aseguró que “esto ya se pasa a un nivel de una protesta legítima que todo ciudadano tiene el derecho, pero también la omisividad, la ausencia del Gobierno frente al dolor del país, esta generando un caos y una precariedad en la economía desde los territorios. Situación que como alcaldes levantamos la mano y decimos, por favor Gobierno nacional, ayúdenos a resolver esto que ustedes iniciaron”.

Cristián Portilla, alcalde de Bucaramanga. Foto: Jonatan Hurtado Hernández

La alcaldía de Bucaramanga informó que estos bloqueos empiezan a dejar pérdidas a los pequeños productores, serias afectaciones a la movilidad y hasta complicaciones en servicios de atención de salud por las obstrucciones que han convertido un recorrido promedio de 15 minutos, en un largo viaje de entre 4 a 5 horas.

“Los territorios nos sentimos totalmente abandonados por el Gobierno nacional. Ha sido un Gobierno ausente en los territorios. Descentraliza los problemas pero no las soluciones, y es aquí donde nosotros tenemos que decirle, sea responsable con los territorios señor presidente, sea responsable con la economía de los territorios. El sector productivo y competitivo es el que sostiene al país”, insistió el alcalde Portilla.

Las autoridades en la capital de Santander también informaron que toda esta situación ha provocado desde el 9 y 10 de abril, graves afectaciones a la operación aérea. Pues tan solo esos dos días, reportaron la cancelación de por lo menos 60 vuelos que afectaron a más de 7.500 pasajeros.

El alcalde Portilla explicó que “hoy, desde la tienda hasta el centro comercial se están viendo afectados. Los fines de semana para nosotros son muy importantes porque generan turismo religioso, gastronómico, pero los restaurantes afectados porque no ingresan los alimentos, no llegan los músicos para los conciertos y el turista que tenía su hotel a fin de semana empieza a cancelarlo".

El llamado desde la Alcaldía de Bucaramanga al Gobierno nacional es que actúe con “responsabilidad y seriedad” frente a este tipo de situaciones que generan pérdidas millonarias para una de las ciudades principales del país.

Las medidas de la Aerocivil

Los bloqueos han generado hasta cierres en la operación aérea del aeropuerto Palonegro, el cual presta servicio a Bucaramanga y su área metropolitana, pero aunque en la actualidad está funcionando con normalidad, a la Aeronáutica Civil le ha tocado acudir a medidas urgentes para que lleguen los operadores.

Desde la Aerocivil informaron que los controladores y demás personal operativo de esa terminal aérea, están trabajando por turnos, pero para garantizar la llegada de esos servidores han tenido que acudir a por los menos tres vuelos de helicóptero durante la mañana de este 11 de abril para evitar las demoras que provocan los bloqueos en las vías.

Los operadores del aeropuerto Palonegro son trasladados en helicópteros por los bloqueos en las salidas de Bucaramanga. Foto: A.P.I.

Gobernación de Santander logra reunión con el Instituto Agustin Codazzi

Por su parte, la Gobernación de Santander, liderada por el general (r) Juvenal Díaz, informó a través de un comunicado que en medio del Puesto de Mando Unificado que se ha instalado en el departamento, se logró coordinar un a reunión con el Instituto Agustín Codazzi, para atender a los representantes y voceros de las manifestaciones que han dejado diferentes puntos bloqueados.

Hay que recordar que el Agustín Codazzi es el instituto que ha venido adelantando la actualización catastral del valor del suelo en el sector rural, lo que ha dejado un impacto directo al bolsillo de miles de propietarios de viviendas e inmuebles en ese tipo de zonas.

Desde la Gobernación informaron: “Este espacio de concertación, programado para el próximo lunes 13 de abril a las 2:00 p.m. en el municipio de Lebrija, Santander, permitirá avanzar en la revisión puntual de las solicitudes y casos de los diferentes municipios bajo principios de diálogo abierto, participación amplia e inclusión, garantizando condiciones de transparencia y escucha activa”.

Se espera que en los próximos días hayan respuestas urgentes que permitan sacar del bloqueo a Bucaramanga para poder recuperar la economía, la movilidad y la tranquilidad de las miles de personas que se han visto afectadas por esta situación que completa cinco días.