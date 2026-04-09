Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga cierra operaciones hasta nuevo aviso

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la Aeronáutica Civil ordenó este jueves 9 de abril la suspensión temporal del Aeropuerto Internacional Palonegro, emitida por medio de un NOTAM D0292.

El hecho ocurre tras las condiciones de seguridad que han estado afectando los últimos días en la región, entre ellos las recientes manifestaciones que han ocurrido en el marco del paro nacional que fue programado para hoy en protesta por el impueto catastral.

Las manifestaciones provocaron bloqueos viales en Santander dificultando el acceso al aeropuerto, principalmente en la vía hacia Lebrija, afectando a pasajeros y tripulantes que se dirigían a la terminal aérea.

La Calera suspende el paro mientras en Lebrija manifestantes buscan dialogar

Dentro del comunicado, la Aeronáutica Civil suspendió las operaciones en Palonegro a partir de las 5:30 de la tarde, lo que implica la suspensión de despegues y aterrizajes desde y hacia la terminal aérea.

Por el momento, no se ha establecido una fecha para la reanudación del servicio, ya que la medida se mantendrá vigente hasta que existan las garantías de seguridad necesarias y conforme a las instrucciones que emitan las autoridades.

“La Aeronáutica Civil notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre.”, menciona la entidad.

En desarollo...