Peligro en El Dorado: avión de Latam interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea en la trayectoria

La aerolínea entregó los detalles del incidente.

Manuel Santiago Sánchez González

20 de febrero de 2026, 8:37 p. m.
El vuelo debió ser evacuado.
El vuelo debió ser evacuado. Foto: Cortesía de Latam Airlines

Una insólita situación se presentó este viernes, 20 de febrero, en la ejecución del vuelo LA4278, que cubría la ruta Bogotá–San Andrés, el cual debió abortar el despegue durante su carrera final debido a que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se cruzó en la trayectoria de despegue de la aeronave, un Airbus 320.

Torre de control del aeropuerto El Dorado.
Torre de control del aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa

“Ante la presencia del helicóptero, la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación”, señaló Latam Airlines Colombia.

La aerolínea destacó que, como consecuencia de la maniobra, la temperatura de las ruedas aumentó, ocasionando su desinflado. Por tal razón, el avión se movilizará hasta el hangar para su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento.

“Es importante señalar que ninguno de los pasajeros ni tripulantes presentó afectaciones de salud; sin embargo, a todos se les ofrecerá asistencia en tierra en caso de requerirlo”, complementó LATAM.

Junto a esto, se informa que los 157 pasajeros fueron desembarcados y llevados en buses hasta la terminal aérea. Además, se prestaron los servicios de emergencia para conocer el estado de las personas que estaban en el lugar del suceso.

“Así mismo, quienes deseen continuar con sus planes de viaje serán reacomodados en un vuelo previsto para hoy, inicialmente a las 20:30 hora local. LATAM Airlines Colombia reitera que la seguridad es su principal prioridad y que todas sus operaciones se realizan bajo estrictos estándares operacionales y siguiendo los lineamientos de la autoridad aeronáutica”, puntualizó LATAM.

Boeing 777 de LATAM
Latam confirmó el suceso por medio de un comunicado de prensa. Foto: NurPhoto via Getty Images

Actualmente, los vuelos de la empresa y las demás rutas nacionales e internacionales que se realizan en la terminal de la capital se desarrollan de manera rutinaria.

Las autoridades recomiendan a las personas verificar el estado de sus vuelos y llegar con tiempo a las diversas salas con las que cuenta El Dorado para evitar traumatismos en sus desplazamientos.

Recomendaciones para los usuarios de Latam por la contingencia del viernes 20 de febrero

  • Ingresar al sitio web oficial de (www.latam.com)
  • Consultar por medio de las aplicaciones el estado de sus vuelos
  • Comunicarse por medio de las líneas de atención oficiales
  • Revisar el correo electrónico para conocer cualquier cambio en sus vuelos
  • Seguir las disposiciones de las autoridades del Aeropuerto El Dorado.

