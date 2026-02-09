Tras la caída de Nicolás Maduro y su posterior captura en enero de este año por parte del presidente Donald Trump, el panorama en Venezuela ha comenzado a mejorar, y cada vez más empresas han anunciado el regreso de sus operaciones.

Una de las más destacadas ha sido la de las aerolíneas. Recientemente, Avianca anunció que reabrirá su nueva ruta Bogotá–Caracas.

Latam anunció reapertura de ruta entre Bogotá y Caracas. Foto: Cortesía Latam

Ahora, una nueva aerolínea se suma a esa decisión. Se trata de Latam, una de las más populares del país, que anunció que reiniciará su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir del 23 de febrero, con cuatro vuelos semanales que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Adicionalmente, la empresa proyecta que la operación de la ruta se incremente a siete vuelos semanales a partir del 1 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países, que actualmente se encuentra en proceso.

Es importante tener en cuenta que los vuelos a Caracas ya están disponibles para la venta en todos los canales de LATAM, así como en agencias de viaje.

Latam anunció reapertura de ruta entre Bogotá y Caracas. Foto: Getty Images

Adicionalmente, los pasajeros que tuvieron que suspender sus planes de viaje con Latam a finales de 2025, debido a la situación que impidió la operación de varias aerolíneas en el país, podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin costos adicionales.

“En LATAM tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.