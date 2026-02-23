Latam Airlines anuncia reinicio diario de vuelos a Venezuela: esta será la operación de la aerolínea

Cada vez son más las compañías que retoman operaciones en Venezuela, luego de que se suavizaran las tensiones que vivió el país en los últimos años por cuenta de las decisiones arbitrarias del régimen del dictador Nicolás Maduro, capturado en enero de este año por el Gobierno estadounidense en una operación en Caracas.

Las aerolíneas son una de las empresas que han decidido volver paulatinamente y aterrizar en territorio venezolano. Hace algunas semanas el anuncio de regreso lo hizo Avianca. Ahora Latam se pronunció sobre la situación y dio buenas noticias para los viajeros.

Latam anuncia que retomará operaciones diarias en su vuelo Bogotá - Caracas.

Este lunes, 23 de febrero, la aerolínea anunció el reinicio de su operación aérea entre Bogotá y Caracas, que marca una nueva etapa en la conectividad aérea de ambos países. Aseguró que inicialmente se operarán 4 vuelos semanales, que se darán los lunes, miércoles, viernes y domingo. A partir del 1 de abril se retomará la operación a un vuelo diario.

Esta ruta diaria, según Latam, garantiza una oferta estable y competitiva que responde a una creciente demanda en dicha ruta.

Tras el anuncio, la aerolínea también comentó que se encuentran disponibles desde ya los trayectos en los canales de compra y por medio de agencias de viajes.

Latam anuncia que retomará operaciones diarias en su vuelo Bogotá - Caracas.

También hizo un anuncio para los pasajeros que se vieron afectados a finales del 2025, cuando la aerolínea sufrió la revocación de su permiso de vuelo por parte del régimen, tras una situación con Estados Unidos. Indicó que quienes quieran retomar sus planes de vuelo podrán hacerlo sin ningún costo adicional.

Ahora, los pasajeros que vuelan en esta ruta además podrán conectarse a las rutas domésticas de Latam que tiene 23 destinos. También a otros 140 destinos que están en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía, que son operados por aerolíneas del grupo Latam.

Si usted es pasajero y tiene alguna duda respecto a los vuelos y otros puntos importantes, deberá comunicarse a los canales oficiales de la aerolínea tanto por teléfono como por redes sociales.