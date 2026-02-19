Economía

Ecopetrol anunció respaldo a Ricardo Roa, quien seguirá como presidente a pesar de las imputaciones en su contra

Por medio de un comunicado de prensa se confirmaron las razones de la decisión.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de febrero de 2026, 7:54 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ecopetrol anunció este jueves, 19 de febrero, que Ricardo Roa seguirá al frente de la empresa. Esta decisión se toma por la información que entregó el presidente a la junta directiva sobre la actualidad de los procesos de investigación que se adelantan en su contra.

“La Junta Directiva hace seguimiento permanente de la anunciada imputación al Presidente de la compañía por parte de las autoridades colombianas. Así mismo, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), desde 2024 impartió las debidas diligencias y activó un protocolo que permitirá llevar a cabo una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto en mención”, señaló Ecopetrol en un comunicado.

En otro aparte del comunicado, Ecopetrol señaló que, una vez conocidos los procesos que se adelantan en contra de Roa, se han aplicado los protocolos con los cuales cuenta la empresa para estos casos.

“El protocolo incluye el requerimiento formal de información al Presidente de la compañía y a las autoridades competentes. De acuerdo con el deber de lealtad, Ricardo Roa mantiene informada a la máxima dirección, que a su vez, en uso de las acciones procesales y las acciones definidas dentro del marco del sistema de gestión de cumplimiento que ha venido aplicándose, con el fin de evaluar eventuales implicaciones para Ecopetrol. La junta directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, destacó la empresa.

Ricardo Roa: los reparos de la Procuraduría a la Fiscalía por archivar investigación contra el presidente de Ecopetrol

María Fernanda Cabal le solicitó formalmente a la junta de Ecopetrol revisar la permanencia de Ricardo Roa al frente de la compañía

María Fernanda Cabal le solicitó formalmente a la junta de Ecopetrol revisar la permanencia de Ricardo Roa al frente de la compañía

