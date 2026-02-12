Nación

Ricardo Roa: los reparos de la Procuraduría a la Fiscalía por archivar investigación contra el presidente de Ecopetrol

Julián Quintana, abogado de la empresa Helicópteros de Colombia, denunció a Roa por supuesto direccionamiento de contrato.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 3:06 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Procuraduría lanzó duras críticas contra la Fiscalía General de la Nación después de que archivara una investigación que adelantaba contra el imputado presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por una denuncia que interpuso el exdirector del CTI, Julián Quintana, por supuesto direccionamiento de contrato de servicios aéreos en helicópteros.

Carlos Alberto Rodríguez, el procurador delegado en el proceso, reveló en plena audiencia judicial: “No fui convocado, me enteré de la misma audiencia el día de ayer, por parte de la fiscal, que me hizo una llamada en horas de la tarde y acudí a su despacho para presentar algunas inquietudes que tengo y algunas dificultades que he tenido con el conocimiento de este proceso”.

Las revelaciones del procurador Rodríguez se conocieron en medio de una audiencia que citó el Juzgado 56 de Control de Garantías, donde se analizaba una solicitud de desarchivo para reactivar este nuevo caso que tiene Roa en la justicia colombiana.

“La Fiscalía no me notificó el archivo, acudí a la Fiscalía en el mes de noviembre, me enteré de lo mismo a través de los medios de comunicación, señora jueza, y acudí a la Fiscalía para que me notificaran, no fue posible. En el mes de diciembre me mandaron el archivo, pero no me enviaron la carpeta. En el mes de enero volví y escribí a la Fiscalía, y me enviaron una carpeta digitalizada que no está completa”, precisó el procurador.

De hecho, reconoció que para el momento de la audiencia no tenía conocimiento de que Julián Quintana, el abogado demandante, solicitó un desarchivo del caso y, al no estar enterado de los avances de las diligencias, se excusó: “Estoy en una comisión de servicios y se me dificulta realizar la audiencia”.

Quintana, representante de la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), denunció a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a varias filiales de la empresa petrolera, por un supuesto direccionamiento de contratos para el transporte aéreo a través de helicópteros.

Abogado Julián Quintana.
Abogado Julián Quintana. Foto: Guillermo Torres

Por eso, con lo dicho por el procurador Rodríguez, el abogado Quintana se pronunció: “Me parece muy importante que el Ministerio Público conozca el expediente. Aquí nos ha dicho el Ministerio que la Fiscalía ni siquiera le notificó en su momento la decisión de archivo, que me parece muy extraño y sospechoso. Por eso creo que, más allá de la notificación, creo que sí es esencial que el Ministerio Público pueda acceder de manera completa al expediente”.

Ahora la Fiscalía deberá enviarle a la Procuraduría el expediente completo de este caso, que podría revivir una nueva investigación contra Roa, quien será imputado en los próximos días por presunta violación de topes en la campaña Petro presidente y la compra de un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.

