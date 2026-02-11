POLÍTICA

Le exigen a Ricardo Roa que cumpla su promesa de 2024 de renunciar a Ecopetrol ante los escándalos en su contra: “Si se afecta mi buen nombre y reputación”

En el Congreso, Roa prometió en 2024 que se haría a un lado de la compañía si su nombre resultaba salpicado en algún escándalo. Hoy, la justicia lo llamó a imputación de cargos.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 11:55 a. m.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Si algo ha demostrado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, es su capacidad para sostenerse en el cargo pese a las adversidades y los escándalos que ha tenido que enfrentar durante su paso por la compañía petrolera más grande del país.

Esta semana, la Fiscalía lo llamó a dos imputaciones de cargos. La primera, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando se desempeñó como gerente. La segunda, por la compra millonaria de un apartamento ubicado en la calle 93, en el norte de Bogotá.

Ricardo RoaPresidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El tema no es de poca monta. Una cosa es que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un tribunal conformado por magistrados con tendencia política, sancione la campaña presidencial de Petro con 5.300 millones de pesos por la violación de topes electorales y compulse copias a la justicia penal contra Ricardo Roa. Otra muy distinta es que la Fiscalía llame a imputación de cargos al presidente de Ecopetrol.

La permanencia de Roa en la empresa genera ruido y se ha convertido en carne de cañón para los opositores a Gustavo Petro.

De hecho, recordaron la participación de Roa en un debate de control político en el Congreso en 2024, en el que se refirió a sus escándalos e hizo un anuncio.

“Les quiero decir: no puedo responder a los medios sobre investigaciones que hoy los organismos de control no me han hecho. No he sido citado a la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Consejo Nacional Electoral a responder por una apertura de investigación contra mí, Ricardo Roa Barragán. Si la tienen, muéstremela”, afirmó.

María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Y siguió: “He hecho el compromiso honesto, transparente, tranquilo con la junta directiva cuando me entrevistaron, cuando me nombraron. La persona que les habla tiene claro que, si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil por estar presidiendo la compañía, voy a hacerme a un lado sin necesidad de que nadie me lo pida. Ni mi propia junta, ni el presidente ni el Congreso. Tengo la capacidad suficiente, soy transparente”.

Wilson Ruiz presenta su visión de justicia desde su experiencia en el sector.
El candidato al Senado Wilson Ruiz. Foto: Cortesía de Wilson Ruiz

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, recordó las palabras del presidente de la petrolera en 2024 y dijo: “Le quiero recordar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que el 17 de abril del 2024 ante la Cámara de Representantes dijo que ante alguna investigación en su contra, renunciaría. ¿Qué está esperando para honrar su palabra?”, preguntó.

Por su parte, el candidato al Senado, Wilson Ruiz, también se refirió al tema.

“Le haría muy bien a Ecopetrol que Ricardo Roa renuncie a su cargo en medio de la imputación que le hará la Fiscalía General. En 2024 decía ante la Cámara de Representantes que renunciaría si había investigaciones en su contra”, escribió en sus redes sociales.

SEMANA confirmó que Roa se mantendrá en el cargo. La junta directiva hoy es cercana al presidente Gustavo Petro y no le pedirá que dimita.

No obstante, una cosa es ahora, cuando la Fiscalía lo llamó a imputación de cargos, y otra diferente cuando esté imputado. Ahí, la Justicia destapará parte de sus cartas en contra del presidente de Ecopetrol.

