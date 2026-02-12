María Fernanda Cabal le solicitó formalmente a la junta de Ecopetrol revisar la permanencia de Ricardo Roa al frente de la compañía

La senadora María Fernanda Cabal radicó formalmente una solicitud a la junta directiva de Ecopetrol para solicitar que evalúe la salida del presidente de la compañía, Ricardo Roa.

“Ecopetrol no es una empresa cualquiera. Es el principal activo estratégico del Estado colombiano, patrimonio de todos los ciudadanos y símbolo de nuestra soberanía energética. No puede estar sometida a la incertidumbre jurídica ni al desgaste reputacional derivado de los procesos penales que hoy rodean a su presidente”, aseguró la congresista.

En la carta que presentó Cabal ante la junta directiva argumentó que uno de los hechos que la llevaron a presentar la solicitud fue la citación para imputación que radicó la Fiscalía General en contra de Roa, por temas relacionados a una supuesta violación de topes de la campaña Petro Presidente de 2022, de la que Roa fue el gerente.

“Debo recordar que, según el Consejo Nacional Electoral, la campaña de la que fue gerente Ricardo Roa excedió los topes de campaña más de 5.300 millones de pesos”, aseguró la senadora.

Además, hay dudas sobre la compra de su apartamento. Por presunto tráfico de influencias, Roa deberá responder ante la Fiscalía el próximo 11 de marzo a las 8 de la mañana.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se ha mantenido en ese cargo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Sobre eso, Roa contestó en su momento a SEMANA que es un bien que adquirió en agosto de 2022. “Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente, empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá”, aseguró en noviembre de 2024.

Por su parte, Cabal reclamó que estos hechos estarían generando consecuencias directas para Ecopetrol, por lo que las acciones de la empresa han sufrido caídas en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Nueva York, lo que estaría impactando negativamente la confianza de los inversionistas internacionales ante la incertidumbre jurídica y reputacional que hay sobre la compañía.

La senadora María Fernanda Cabal pidió que Roa enfrente la justicia lejos del cargo. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

“Ecopetrol, como empresa estratégica del Estado colombiano y emisora en mercados internacionales, no puede permitirse ser arrastrada al desgaste institucional y mediático que implica este proceso penal. La presunción de inocencia debe respetarse pero la defensa del señor Roa debe hacerse fuera de la empresa para evitar afectar la estabilidad y el valor patrimonial de la misma”, manifestó la senadora.

Desde distintos sectores han solicitado que Roa dé un paso al costado ante el escándalo que ha generado la citación a imputación que ha emitido la Fiscalía.