Cerca de Bogotá hay diversidad de lugares para conocer y más si los viajeros son amantes de la naturaleza, la aventura y las actividades al aire libre. Los diversos municipios aledaños a la capital ofrecen senderos, montañas y lindos paisajes que vale la pena explorar y conocer.

Uno de ellos es Tenjo, ubicado a menos de una hora de Bogotá, considerado una joya ambiental y cultural en donde quienes llegan de visita pueden hacer todo tipo de planes, ya sea en familia o con amigos.

En este territorio se encuentra uno de los picos más elevados de la sabana de Bogotá. Se trata de la Peña de Juaica, una montaña sagrada para los ancestros y los tenjanos, parte de una cadena montañosa que inicia en límites con el municipio de Tabio y se extiende por toda la cordillera. Su altura máxima es de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

Autoridades estarán vigilando el acceso a esta montaña. | Foto: Alcaldía de Tenjo.

Entre los 2.800 y 3.300 metros se aprecia su amplia diversidad biológica, de flora y fauna, destacando los frailejones que cada vez toman más fuerza en la montaña y las orquídeas, que son parte integral del ecosistema, según el Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

En lo relacionado con la fauna, en este lugar se pueden apreciar especies de aves como la pava andina, águilas de páramo y colibríes y también mamíferos como los zorros perrunos, venado de cola blanca, coatí andino y el tigrillo.

Otro de los atractivos naturales en Tenjo son sus cuevas, construcciones naturales con más de 200 años de antigüedad. Allí los viajeros pueden apreciar arte rupestre en diferentes piedras, se encuentran un mirador en el que tienen la posibilidad de observar parte del pueblo, mientras aprecian diversidad de flora y fauna. A este lugar es posible llegar a través de diferentes senderos.

Otros sitios para visitar

Este municipio cundinamarqués tiene otros sitios de interés para quien decida visitarlo y que no se relacionan por sus encantos naturales. En la lista se encuentra el parque principal, en el que en la época de la Colonia se reunían los indios para su adoctrinamiento. Se dice que este lugar también cumplió funciones de plaza de mercado.

Tenjo se encuentra a menos de una hora de Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

A este se suma la Iglesia Santiago Apóstol, un lugar con estilo gótico, del arte medieval que se desarrolló en el norte de Francia. Su construcción muestra tres naves demarcadas por largas columnas de estilo jónico, uno de los tres estilos de columnas utilizados en la antigua Grecia. Alberga vitrales en colores clásicos con las imágenes de Santiago Apóstol empuñando la espada, por ejemplo.

También está la Capilla de la Virgen, construida en honor a la patrona de los conductores, los marineros, y los policías. Es un lugar visitado y admirado donde se realizan misas en diferentes épocas del año y desde donde se tiene una linda panorámica de la región.