Suscribirse

Turismo

El pueblo de Cundinamarca que inauguró un imponente monumento que busca ser un “faro de fe”; está a cuatro horas de Bogotá

Está ubicado a 186 kilómetros de la capital del país.

Redacción Turismo
20 de agosto de 2025, 2:32 p. m.
La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.
La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca. | Foto: Gobernación de Cundinamarca

En la inspección de Tatí, ubicada en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, fue inaugurada el pasado fin de semana una imponente estatua de Cristo Rey de más de siete metros, la cual fue levantada por sus habitantes y concebida como un “faro de fe y turismo” para esta zona del departamento.

De acuerdo con información de la Gobernación, la obra, que fue impulsada por la parroquia del municipio y su párroco, Danilo Noreña, forma parte de un espacio que combina senderos ecológicos, miradores y actividades de ecoturismo, pensado para atraer peregrinos, excursionistas y amantes de la naturaleza.

“Este Cristo Rey es el resultado de un sueño colectivo que hoy se hace realidad. Es un lugar para encontrarnos con nuestra espiritualidad, pero también para mostrarle al país la riqueza natural y cultural de Caparrapí”, dio el párroco Noreña.

Contexto: Los cinco pueblos más tranquilos de Cundinamarca para descansar en agosto, según la IA

Monumentos similares se erigen en ciudades como Río de Janeiro (Brasil), Lisboa (Portugal), Świebodzin (Polonia), Cali (Colombia), Lubango (Angola) y Guanajuato (México), todos concebidos como símbolos visibles de fe y atractivos turísticos.

Estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.
Estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca. | Foto: Gobernación de Cundinamarca

“La comunidad espera que la nueva imagen, visible desde distintos puntos de la región, se convierta en un referente tan emblemático para Cundinamarca como el Cristo Redentor lo es para Brasil”, subrayó la Gobernación.

Caparrapí

El municipio de Caparrapí está ubicado en la provincia del Bajo Magdalena y a 186 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Según detalla la Gobernación, la población fue fundada el 24 de noviembre de 1560 y su historia que se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio estaba habitado por los indígenas caparrapíes.

El nombre Caparrapí proviene de las palabras “caparra” (barranco) y “pi” (habitante), por lo que significa “habitante de los barrancos”. “Durante la colonia, el municipio fue un importante centro agrícola y ganadero. En 1819, Caparrapí fue erigido en parroquia, consolidando su desarrollo como un centro poblado significativo”, agregó la entidad.

En 1935 fue segregada una parte del territorio de Caparrapí para formar el municipio de Puerto Salgar.

Contexto: El encantador pueblo de Cundinamarca que está rodeado de cascadas y ofrece hermosos paisajes, ideal para el turismo de naturaleza

El municipio de Caparrapí es destacado como es un “destino ideal” para los amantes de la naturaleza y la historia.

La economía se centra principalmente en la producción de panela y la ganadería. La agricultura también juega un papel importante, con cultivos de café, maíz y frutales que contribuyen al desarrollo económico del municipio.

“La producción de panela es una de las actividades más destacadas, siendo Caparrapí reconocido por la calidad de este producto” subraya la Gobernación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Victoria de Petro: se quedó con la presidencia de la Comisión de Acusación de la Cámara, que lleva más de 20 procesos penales y disciplinarios en su contra

2. Petro: “a mí me gusta la piel canela, tengo ahí un problema, tenemos los colores de piel del arcoíris, me estoy metiendo en otro tema”

3. Esta es la probabilidad de que Colombia sea descertificada, según María Claudia Lacouture, de AmCham

4. Buques de guerra de la Armada se convertirían en salas de audiencia judicial

5. Alfredo Saade propone que se permita la reelección de Petro y que Uribe sea candidato a la Presidencia en 2026: “La gran final”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cundinamarca Turismo en Colombiadestinos turísticos colombianos

Noticias Destacadas

La estatua de Cristo Rey en Caparrapí, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca que inauguró un imponente monumento que busca ser un “faro de fe”; está a cuatro horas de Bogotá

Redacción Turismo
Empacar zapatos en la maleta

Cuatro reglas sencillas para empacar zapatos adecuados en la maleta de viaje, ganar espacio y evitar sobrepeso

Redacción Semana
Balboa, Risaralda

Estos son los encantos del municipio apodado ‘alto del rey’, un rincón de bellos paisajes para visitar en el Eje Cafetero

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.