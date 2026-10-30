Mujeres rurales en Colombia: los obstáculos que persisten pese a su participación económica y comunitaria

La Alianza Mujeres Rurales caracterizó a 127 mujeres vinculadas a programas de sus organizaciones integrantes e identificó barreras económicas, productivas y sociales que condicionan sus oportunidades en el campo.

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Aunque el 98,4 % de las mujeres rurales participantes en programas de las organizaciones de la Alianza Mujeres Rurales genera ingresos propios, solo el 27,9 % cuenta con capacidad de ahorro para atender emergencias. Así lo revela un ejercicio piloto de caracterización que identificó brechas económicas, productivas y de participación que persisten entre las mujeres del campo colombiano. Entre los resultados del ejercicio, también se encontró que solo el 32,4 % logró aumentar sus ingresos durante el último año.

La iniciativa, integrada por la Fundación Alpina, la Fundación Aurelio Llano Posada, la Fundación WWB Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Colombia), busca reunir evidencia para visibilizar las condiciones de esta población y aportar información para la toma de decisiones.

Las brechas también se reflejan en la distribución del tiempo. Según la caracterización, las mujeres dedican en promedio 14 horas diarias a labores domésticas y de cuidado no remunerado, mientras que apenas el 17,6 % accede a sistemas o apoyos comunitarios para estas tareas.

Solo el 5,5 % de las mujeres logra incidir en espacios de diseño o seguimiento de políticas públicas. Foto: .

En materia productiva, el 71,8 % no cuenta con un sistema de riego adecuado y el 68,2 % carece de maquinaria agrícola. El informe también identifica dificultades para formalizar la propiedad de la tierra, especialmente cuando la posesión es compartida.

La participación comunitaria constituye otro de los contrastes. Aunque el 79,8 % de las mujeres caracterizadas participa activamente en organizaciones comunitarias y el 67,3 % ejerce roles de liderazgo local, solo el 5,5 % logra incidir en espacios de diseño o seguimiento de políticas públicas.

La Alianza señala que el acompañamiento de las organizaciones participantes ha contribuido a que los niveles de participación identificados superen los promedios nacionales.

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“Cuando las mujeres rurales acceden a oportunidades reales de liderazgo y producción, todo el campo colombiano se transforma”, afirmó Camila Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Alpina.

En el marco del Mes Internacional de las Mujeres Rurales, la iniciativa busca que la información recopilada contribuya al diseño de acciones que fortalezcan la autonomía económica, el liderazgo y la participación de las mujeres en las decisiones sobre sus territorios.