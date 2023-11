Los retos de la mujer rural en Colombia y la importancia de apostar por su empoderamiento

Desde hace varios años, Colombia ha sido visto como un país con importante actividad agrícola, especialmente en las regiones. Sin embargo, diversos factores han incidido en que el agro sea un camino difícil, de manera que las condiciones de vida no resultan del todo cómodas.

Si bien la actividad agrícola es uno de los motores de la economía colombiana, aún prevalecen ciertas problemáticas en el sector. En efecto, los temas de género no son ajenos a este campo.

“Más que retos en la cotidianidad, hay un reto muy puntual y es que esas mujeres son pobres. Para el 2021, de acuerdo con cifras en zonas rurales, el 33,7 % de la población de hogares que tiene jefatura femenina —madres cabeza de hogar— se encontraba en situación de pobreza multidimensional. El reto más grande es la pobreza en sus núcleos familiares. No solo es pobreza monetaria, sino pobreza multidimensional”, expuso Aguilar.

Pero la situación económica de estos hogares no es el único obstáculo. Otro reto tiene que ver con la falta de capacidades. “Como ellas no han sido entrenadas en este tema productivo, si bien sus actividades diarias están relacionadas con el tema productivo, no han sido capacitadas. Nunca son el eje de la economía familiar, ahí tenemos un problema en temas de capacidades”, anotó.