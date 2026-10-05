Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el señalado zar del contrabando, está “limpio” en la Dian

Parece que en Colombia, los únicos que tienen duda de la presunta responsabilidad de Diego Marín Buitrago, alias de Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, en hechos relacionados con contrabando, son los funcionarios de la Dian.

Así infiltró Papá Pitufo a la DIAN. Los recomendados por el contrabandista habrían llegado a cargos clave en los puertos por recomendaciones políticas

Así se desprende de una certificación en la que se advierte que el llamado zar del contrabando no tiene contravenciones, sanciones o anotaciones por infracciones a las leyes aduaneras. Un documento que conoció SEMANA, se convierte en elemento de prueba en el eventual juicio que se adelantará contra Marín Buitrago.

Se trata de una constancia que resulta por demás polémica, principalmente cuando se advierte a nombre de quién está, con número de cédula y datos completos. La constancia señala que Diego Marín Buitrago está limpio, por lo menos en los sistemas de la Dian.

“No se encuentra reportado como infractor aduanero”, así, en letras mayúsculas y negrilla, la Dian certifica que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es un empresario aduanero con 10 en disciplina y ejemplar cumpliendo las normas aduaneras.

Desde la Fiscalía manifestaron que no habría disposición en lograr un preacuerdo con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Foto: El País

La particular certificación será aportada como evidencia en el proceso que se adelanta en contra de Diego Marín por los hechos que el país ampliamente conoce, pero que, en criterio de la Dian, no constituyen ni siquiera una infracción; es sin duda una constancia bastante polémica.

Son más de 100 pruebas que ha presentado la Fiscalía en contra de Diego Marín Buitrago; algunas se encuentran en apelación ante los tribunales y la defensa del llamado zar del contrabando espera presentar la evidencia para demostrar que alias Papá Pitufo no es quien el país cree conocer.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es requerido en Colombia para que responda por casos de contrabando. Foto: 1. A.P.I. / 2. Colprensa

Se espera que en los próximos días, semanas continúen las audiencias preparatorias al juicio en el que la Fiscalía insiste en una sentencia condenatoria en contra de alias Papá Pitufo, mientras que su defensa presentará los elementos de prueba, como esta constancia de la Dian, para tumbar la hipótesis del ente acusador.