SEMANA: La intervención de la ministra de Minas y Energía este fin de semana sobre el nivel de los embalses ¿qué significa? ¿Qué estamos ante un posible apagón?

NATALIA GUTIÉRREZ: Significa que hay que tomarse en serio la situación, con responsabilidad y sin alarmismo. La ministra confirmó lo que desde Acolgen advertimos hace más de cuatro años, que el margen entre oferta y demanda se ha venido agotando, lo que nos hace vulnerables ante sequías como esta. Según XM, los embalses están 3,5 puntos porcentuales por debajo de la meta de la CREG y siguen bajando, porque en noviembre llovió menos de la mitad del promedio histórico mientras el consumo marca récords. Y el Gobierno prevé que las lluvias no regresen hasta mayo.

¿Hay riesgo? Según XM sí, porque la demanda ya supera en 8,3% la energía firme que el sistema puede garantizar. Pero un apagón no es inevitable. Se evita si todas las plantas operan con combustible y pagos a tiempo, si se cuida el agua de los embalses, si se protege la infraestructura y si todos ahorramos. El punto más crítico llegará entre febrero y abril.

SEMANA: El Gobierno se fijó como meta llegar al 80 % del nivel de los embalses para el 30 de noviembre y enfrentar así la época más intensa de El Niño. ¿Qué pasa si no se llega a esa meta en esa fecha?

N.G.: No llegar a la meta no significa racionamiento automático, pero sí empezar el verano con menos reserva. XM y la CREG fijaron el 80 % como el nivel necesario para arrancar la temporada seca con un margen razonable. Según XM, hoy estamos en 76,5 % y podríamos empezar diciembre cerca de 74,5 %.

Cada punto de embalse equivale a unos 177 GWh, así que los cinco puntos que faltarían son más de tres días de consumo del país. Esa energía habría que compensarla con más generación térmica, más ahorro y cero imprevistos en plantas, combustibles y redes.

SEMANA: ¿Cuál es la situación de consumo de energía en el país? ¿A qué niveles viene creciendo?

N.G.: Según XM, en 2026 el consumo ha crecido cerca de 6 % frente a 2025, con picos de 8,75 % en mayo y máximos históricos de 266,8 GWh en un día y 12.706 MW de potencia. Desde diciembre de 2019 la demanda ha crecido 24,3 %.

En noviembre el crecimiento bajó a cerca de 4 % por las lluvias. Además, el programa de ahorro ha funcionado, pues en octubre hogares y pequeños negocios redujeron su consumo en 6,3 GWh diarios frente a agosto. Cuando vuelva el calor hay que sostener ese ahorro, sobre todo en diciembre, el mes de mayor consumo. Si la demanda sigue creciendo, habrá que revisar los incentivos al ahorro.

El nivel de los embalses se ha alejado de la meta del Gobierno de llegar, para el 30 de noviembre, al 80 por ciento. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Macanal en Boyacá / API

SEMANA: ¿Existe capacidad de gas suficiente para atender la demanda de las térmicas?

N.G.: Los generadores ya contrataron sus combustibles, pero el margen es muy estrecho. La producción nacional de gas cae y buena parte del consumo es importado, en un contexto de precios altos y fuerte competencia internacional.

El propio Gobierno advirtió un déficit de gas a partir de febrero de 2027. La disponibilidad depende de que la regasificadora de Cartagena (SPEC) opere sin interrupciones, que la del Pacífico entre ahora y que Puerto Bahía llegue a tiempo. Con las tres el faltante sería manejable, sin ellas sería crítico. Y el problema de fondo es que el país no tiene plantas suficientes, así que todas deben poder operar al máximo.

SEMANA: ¿Cuál es la situación de las dos regasificadoras (Pacífico –PIO SAS– y Puerto Bahía)? ¿Entrarán a tiempo?

N.G.: Son dos proyectos clave para este Niño y no hay margen para retrasos. Según su CEO, la Regasificadora del Pacífico, de PIO SAS, tiene más de 90% de avance y entraría entre noviembre y diciembre con 90 millones de pies cúbicos diarios. Es fundamental para el suroccidente.

Según el gerente del proyecto, Puerto Bahía, en Cartagena, entraría en febrero de 2027, pues la situación en Ormuz obligó a buscar otro buque. Llegaría justo en el pico de demanda de gas. Por eso le pedimos al Gobierno acompañar de cerca ambos proyectos.

SEMANA: ¿Qué pasa con las deudas de Air-e, intervenida por el Gobierno?

N.G.: Air-e es hoy el mayor riesgo financiero del mercado. Según el Conpes, a septiembre sus deudas sumaban cerca de 6,3 billones de pesos, y 4,4 billones de pesos se generaron después de la intervención de 2024. La intervención no resolvió el problema, lo agravó.

Reconocemos el esfuerzo del Gobierno, que en noviembre giró recursos a las térmicas y tiene el respaldo del Conpes para un crédito de 1,2 billones de pesos, que depende de una modificación presupuestal pendiente de sanción presidencial. Estos pagos son vitales para que térmicas e hidráulicas tengan la liquidez para operar en pleno Niño.

"No podemos permitir que Afinia se convierta en otra Air-e. Si una empresa con 1,8 millones de usuarios deja de pagar la energía, lo siente todo el sistema", dice Natalia Gutiérrez. Foto: Cortesía EPM

SEMANA: Afinia ha advertido que está en dificultades. ¿Cuál es su situación?

N.G.: Es una alerta que no podemos dejar pasar. Según el Grupo EPM, Afinia tiene un déficit de caja cercano a 400.000 millones mensuales de pesos y recupera apenas 57 de cada 100 pesos que paga por la energía. Las entidades oficiales le deben cerca de 430.000 millones de pesos.

No podemos permitir que Afinia se convierta en otra Air-e. Si una empresa con 1,8 millones de usuarios deja de pagar la energía, lo siente todo el sistema. Se necesita que las entidades públicas paguen, que los subsidios lleguen a tiempo, que se combatan las pérdidas y que haya una solución de fondo para el Caribe.

SEMANA: ¿Qué está pasando con las líneas de transmisión? ¿Qué riesgo representan?

N.G.: Es uno de los cuellos de botella más graves. Según XM, el 55 % de los proyectos de transmisión presenta retrasos, algunos de hasta diez años, como los que deben reforzar el abastecimiento de Bogotá.

El riesgo es doble. Sin líneas, la nueva generación no llega a los usuarios. Y las redes están al límite. Según XM, 355 de sus 372 instrucciones de desconexión de carga entre abril y octubre se dieron en el Caribe. En un verano tan exigente, eso deja menos margen ante cualquier falla.

El Niño se extendería hasta mayo de 2027: hay preocupación por los embalses y el suministro de energía

SEMANA: ¿Qué riesgos representan, en esta situación de estrechez, los ataques al sistema que dejaron al suroccidente sin luz?

N.G.: Son muy graves, porque el sistema no tiene margen para imprevistos. Cada ataque deja sin luz a miles de familias y puede obligar a gastar agua de los embalses que necesitamos para febrero y marzo.

Rechazamos con firmeza estos ataques, valoramos el plan especial ordenado por el presidente Abelardo de La Espriella para proteger la infraestructura eléctrica y de gas, y pedimos presencia de la Fuerza Pública en las líneas y subestaciones más expuestas durante todo el verano.