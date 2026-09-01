Gobierno De La Espriella estrena a Miller Soto como nuevo vocero: este fue su primer reporte

El Gobierno de Abelardo De La Espriella estrenó una nueva estrategia de comunicación, muy similar a la utilizada por varios presidentes de la región, pero también muy popularizada por Donald Trump.

Se trata de la utilización de una figura denominada “vocero”, que busca ser la única figura de interlocución entre la Presidencia y los medios de comunicación.

Abelardo De La Espriella aseguró que hubo “maniobras” para alterar las elecciones, incluso, con las “estructuras terroristas”

Se trata de Miller Soto, quien fue designado por el Gobierno para cumplir esa tarea. Soto es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa.

El nuevo vocero presidencial presentó su primer reporte con las principales actuaciones y decisiones adoptadas por el Gobierno durante los últimos días. Foto: Miller Soto

Su tarea, además de comunicar las iniciativas, será la de centralizar la información, para evitar que se den confusiones o rumores a partir de las actuaciones y decisiones que tome el actual Gobierno.

Abelardo De La Espriella atendió el angustioso llamado de la mamá de Carla, una niña de tres años que padece una grave enfermedad

Este martes se conoció su primer reporte, publicado en las cuentas oficiales de la Presidencia de la República. Entre los hechos descritos por Soto se encuentra la respuesta inmediata del Gobierno al caso de Lucas, un niño de 7 años que presentó cardiopatía congénita en Cúcuta y que a través de un video, le envió un mensaje al presidente.

El clamor de un niño jamás será ignorado.



El vocero oficial Miller Soto explica la acción coordinada por el presidente Abelardo De La Espriella para atender a Lucas, menor de 7 años diagnosticado con cardiopatía congénita.



Conozca cómo se gestionó su traslado en avión… pic.twitter.com/P71shZ3LSl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 2, 2026

“Lucas pidió ayuda, el presidente Abelardo respondió. El clamor de un niño jamás será ignorado (...) La mañana del sábado 29 de agosto el presidente respondió, dio instrucciones a la ministra de Salud para actuar con total celeridad”, agregó el vocero.

Entre los temas abordados por el vocero estuvo el caso de Lucas, un niño de siete años que pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella por su condición cardíaca. Foto: SEMANA

De otro lado, también trató temas como la reforma estructural al Código Nacional de Tránsito, que será presentada con el Ministerio de Transporte, para reducir cobros de multas y asumir la realidad económica de miles de colombianos.

“Nuestro principio es sencillo, garantizar la vida y el cumplimiento de la Ley sin convertir las multas los trámites y las obligaciones de tránsito en un negocio. Hoy una infracción puede terminar en una verdadera condena económica”, detalló.

También se refirió a la reorganización del Estado para eliminar duplicidades, reducir la burocracia y hacer más eficiente la administración pública.