Abelardo De La Espriella atendió el angustioso llamado de la mamá de Carla, una niña de tres años que padece una grave enfermedad

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, volvió a atender el llamado de una menor de edad que está atravesando dificultades en su salud.

Se trata de Carla, una niña de tres años que padece una grave enfermedad que le impide hablar. La madre de la pequeña le envió un mensaje al mandatario colombiano para que atendiera su caso.

Abelardo De La Espriella aseguró que hubo “maniobras” para alterar las elecciones, incluso, con las “estructuras terroristas”

De La Espriella, al ver la situación, impartió instrucciones a su Gobierno, en especial al Ministerio de Salud: “Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá. Con tan solo tres años, has tenido que enfrentar las consecuencias de una crisis humanitaria en el sistema de salud que heredamos del anterior gobierno. Pero en la era del Tigre esto no puede seguir pasando”.

“Estamos reconstruyendo a Colombia y haciendo realidad la Patria Milagro, una nación en la que la vida y la salud de nuestros niños estén por encima de cualquier obstáculo”, indicó el jefe de Estado.

Agregó: “La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya está al tanto de tu situación y he dado la instrucción de que seas atendida con todas las garantías y sin más dilaciones”.

“Sigue sonriendo, pequeña Carla, y llenando de amor y esperanza a tu mamá. El Estado no te va a dar la espalda. ¡Firme por nuestros niños y firme por la Patria!”, concluyó el presidente De La Espriella.

Finalmente, en otro mensaje, el mandatario colombiano habló del caso del pequeño Lucas Murillo: “Pude hablar directamente con el pequeño Lucas en una llamada que me conmovió profundamente. El clamor de nuestros niños jamás será ignorado por este Gobierno. Desde que conocí su caso, di la orden inmediata de actuar con toda la determinación para proteger su vida y garantizarle la atención que necesita”.

“Hoy quiero darle un parte de tranquilidad a Colombia: Lucas ya se encuentra bajo la debida atención médica de la Nueva EPS y en las mejores manos, con los especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, institución de primer nivel que asumió con absoluto compromiso el tratamiento de su cardiopatía severa. Por Lucas y por cada niño de Colombia: su salud, su vida y su futuro son prioridad para el Tigre”, puntualizó el jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella respondió el llamado del niño Liam Santiago, quien padece distrofia muscular de Duchenne: este fue el mensaje

Finalmente, el presidente de la República ha indicado que en su Gobierno no dejará abandonados a los niños que requieran ayuda.