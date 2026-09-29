Ataque con drones y explosivos contra estación de Policía de Condoto, Chocó, deja un uniformado herido

Momentos de tensión se vivieron este martes, 29 de septiembre, en Condoto, Chocó, luego de que la estación de Policía del municipio fuera blanco de un ataque en el que habrían sido utilizados drones para lanzar artefactos explosivos.

Ataque armado de las disidencias de las Farc en el corregimiento de Tunía, Cauca, deja varios uniformados heridos

De acuerdo con información preliminar conocida por Caracol Radio, la acción comenzó contra un puesto de control de la Policía y posteriormente se dirigió hacia las instalaciones de la estación. Durante el ataque habrían sido lanzadas tres granadas que explotaron en el sector.

Como consecuencia de los hechos, un integrante de la Policía resultó herido. Blu Radio informó que se trata de un intendente que fue llevado inicialmente al Hospital San José de Condoto, donde permanecía estable y bajo atención médica.

Alerta por posibles nuevas acciones

La situación de seguridad también complicó el traslado del uniformado hacia Quibdó (Chocó), donde se buscaba que continuara recibiendo atención especializada.

Según Blu Radio, las autoridades recibieron información sobre un posible riesgo de una nueva acción contra el vehículo que eventualmente transportara al policía por carretera. Por esa razón, se coordinaba su evacuación en helicóptero.

En medio de la emergencia, el alcalde de Condoto, Gustavo Elías Hincapié Mosquera, pidió a los habitantes mantenerse resguardados. Videos y reportes difundidos desde el municipio dieron cuenta de fuertes detonaciones y disparos mientras avanzaba la situación.

Investigan a los responsables

Caracol Radio señaló que las primeras informaciones apuntan a integrantes del ELN como posibles responsables; sin embargo, las autoridades continuaban verificando las circunstancias del ataque y no se había divulgado un informe definitivo sobre su autoría.

El hecho ocurre en medio de una creciente preocupación por el uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos contra la Fuerza Pública durante este año.

Cámaras captaron ataque contra exalcalde Jhon Calzones: sicarios llegaron en moto hasta una finca y le dispararon

Según un balance de las Fuerzas Militares divulgado el pasado 17 de septiembre, en lo corrido de 2026 se habían registrado 173 ataques con drones, con 10 integrantes de la Fuerza Pública fallecidos y 200 heridos. Chocó figura entre los departamentos donde se ha empleado esta modalidad.

Se espera que en las próximas horas las autoridades que mantienen presencia en Condoto, mientras avanzan las labores para garantizar la seguridad de la población, den más detalles de lo sucedido, revelen la identidad del militar herido y establezcan plenamente quiénes participaron en el ataque.