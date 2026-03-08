Se restableció el preconteo de votos en zona rural de La Macarena, Meta, tras ataque con dron a puesto de votación

Momentos de angustia vivieron los votantes del corregimiento de Puerto Lozada, zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, tras un hostigamiento en medio de la jornada electoral de este 8 de marzo.

Esta violenta situación que ocurrió pasadas las 4:00 de la tarde impidió dar inicio al proceso de preconteo de votos en esta zona del territorio nacional, donde los ciudadanos se tiraron al piso para evitar ser impactados por un proyectil.

Hostigamiento en puesto de votación de La Macarena, Meta, impide iniciar preconteo; hay alerta por riesgo de asonada en Córdoba

“Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, informó puntualmente la Registraduría a través de su cuenta en X junto a un video de los momentos de angustia tras este ataque.

#AEstaHora se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta.



Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos.



Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación.

Frente a este hecho, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, se pronunció por lo sucedido en medio de esta jornada de elecciones.

“El ataque con dron perpetrado por integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, en Puerto Lozada, La Macarena, Meta, es un acto criminal, dirigido a generar zozobra entre la población civil y a intimidar a las comunidades en medio de la jornada electoral”, dijo el alto militar.

El general López Barreto fue enfático en mencionar que hubo una reacción inmediata de nuestras tropas del Ejército Nacional, lo que pudo restablecer el orden público en la región.

El ataque con dron perpetrado por integrantes del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, en Puerto Lozada, La Macarena, Meta, es un acto criminal, dirigido a generar zozobra entre la población civil y a intimidar a las comunidades en medio de la jornada electoral.



Gracias a la… pic.twitter.com/5WscAshQKT — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 8, 2026

“No se registran afectaciones a la población civil y ya se restableció el proceso de preconteo de votos. Las unidades continúan desplegadas en la zona, adelantando operaciones para proteger a la comunidad y mantener la estabilidad del área”, agregó.

El comandante envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos tras esta situación: “Esto es una muestra más del desprecio de estos terroristas por la vida y la democracia. Las Fuerzas Militares no detendremos nuestra ofensiva contra quienes pretendan alterar el libre ejercicio de la democracia y atentar contra la población civil”.