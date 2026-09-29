Millonaria recompensa por información sobre el asesinato de Jhon Calzones

En la mañana de este martes, 29 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Jhon Jairo Torres, exalcalde del municipio de Yopal conocido popularmente como Jhon Calzones, tras ser víctima de un grave atentado armado cuando se encontraba en una finca de la zona.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el exmandatario recibió al menos cuatro impactos de bala, algunos de ellos en la zona del pecho que afectaron órganos vitales.

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Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía, donde el cuerpo médico intentó reanimarlo, las heridas provocaron su muerte.

Ante la gravedad del crimen, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos, la cual se suma a los 30 millones previamente ofrecidos por la Alcaldía de Yopal, alcanzando una bolsa total de 80 millones de pesos para quien proporcione información determinante que permita capturar a la totalidad de los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Operativos de la Fuerza Pública y reacciones políticas

En una acción conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, las autoridades confirmaron la aprehensión preliminar de dos personas presuntamente implicadas en el ataque.

#OrdenPúblico | Tras el asesinato de 'Jhon Calzones', exalcalde de Yopal, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos, que se suma a los 30 millones anunciados por la Alcaldía de Yopal, por información que permita dar con la captura de los responsables… pic.twitter.com/pY4E5fl2cC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2026

Durante los procedimientos de captura, la Fuerza Pública incautó un revólver con el que se habría perpetrado el crimen y la motocicleta en la que se desplazaban los agresores. Versiones locales señalan que uno de los detenidos podría ser un menor de edad, aspecto que se encuentra en proceso de verificación oficial por parte de los organismos de investigación.

El gobernador del departamento de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó la lamentable noticia a través de sus canales oficiales, expresando sus condolencias a los familiares y seguidores del exmandatario, al tiempo que ratificó el compromiso de los cuerpos de seguridad para esclarecer el hecho a la mayor brevedad.

Por su parte, la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Arledy Alvarado Patiño, rechazó de manera tajante el ataque en sus redes sociales, advirtiendo que este acontecimiento representa un llamado de alerta urgente ante los episodios de inseguridad que aquejan al departamento de Casanare y enfatizando que la protección de la vida debe primar en el territorio.