Esto fue lo que encontraron en un camión que transitaba por Cundinamarca; el conductor fue detenido

La Policía de Cundinamarca reportó que en los controles desarrollados por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (SETRA DECUN), las autoridades interceptaron un cargamento ilegal en el sector La Báscula, jurisdicción del municipio de Chipaque.

Abelardo De La Espriella confirmó contundente golpe contra disidencias de alias Iván Mordisco

El operativo permitió la incautación de 145 paquetes de marihuana y la captura en flagrancia del conductor del vehículo de placas QNQ122, identificado como William Pañares.

“Le cambiaron la cocaína por sal yodada”, así fue la trampa a un narco colombiano capturado con fines de extradición a Perú

Durante la inspección al camión, los uniformados también hallaron ocho radios de comunicación utilizados presuntamente para alertar sobre los puestos de control vial.

El detenido es oriundo de Barranquilla, llevaba alrededor de dos décadas residiendo en Villavicencio y se encuentra a la espera de que las autoridades determinen el pesaje oficial del estupefaciente decomisado.

Historial del capturado y fuga de escoltas

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Cundinamarca, el sospechoso cuenta con un amplio historial de 31 anotaciones en el SPOA.

Policía de Tránsito de Cundinamarca intercepta cargamento de marihuana escoltado en la vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Policía de Cundinamarca

Entre los delitos registrados en su contra figuran tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar, fraude a resolución judicial, inasistencia alimentaria y constreñimiento ilegal, lo que evidencia un perfil criminal recurrente.

El procedimiento policial estuvo marcado por la huida de dos motorizados que escoltaban el camión con la sustancia ilícita. Los ocupantes de las motocicletas emprendieron la fuga al percatarse de la presencia de las autoridades en el puesto de control, desencadenando un despliegue operativo en la zona para dar con su paradero e identificación.

Reacción de la Gobernación de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca destacó el operativo como un golpe estratégico contra la comercialización y producción de narcóticos en los corredores viales del departamento.

Otro gran golpe a la producción y comercialización de narcóticos. En la vía Bogotá–Villavicencio, sector La Báscula, en jurisdicción de Chipaque, la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca (@PoliciaCmarca) incautó 145 paquetes de marihuana que eran transportados al… pic.twitter.com/MsbMW4QmRq — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 1, 2026

Las autoridades mantienen las verificaciones de inteligencia para definir el punto de salida y el destino final que tenía la marihuana incautada.

El mandatario departamental ratificó que no se bajará la guardia en los controles viales intermunicipales. El objetivo principal de estas operaciones permanentes es bloquear el paso de sustancias psicoactivas hacia los centros urbanos y evitar que lleguen a los entornos escolares y juveniles de la región.