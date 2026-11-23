La Catedral de Nuestra Señora del Carmen, el principal recinto religioso de Villavicencio, sufrió graves daños estructurales tras el atentado terrorista perpetrado la noche de este lunes, 23 de noviembre, contra la sede de la Gobernación del Meta, en pleno parque principal de la capital.

Atentado terrorista en el corazón de Villavicencio: se habla de seis personas heridas

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la carga explosiva detonó hacia las 9:30 p. m. en inmediaciones de una panadería situada en la esquina donde convergen la tradicional calle de las Talabarterías y la catedral, alcanzando de lleno uno de los costados del templo y provocando el colapso de un tramo de su pared.

Atentado terrorista en Villavicencio: la situación es crítica a esta hora

Incertidumbre sobre falla estructural en la Catedral y balance de daños

La magnitud de la detonación —que dejó también severas averías en el edificio de la Gobernación del Meta, en inmuebles vecinos y en varios vehículos estacionados en el sector— generó alarma sobre la estabilidad del recinto sagrado.

Según los reportes, desde el lugar de la emergencia, aún se desconoce si la onda explosiva ocasionó una falla crítica en la estructura de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen que obligue a su demolición, aunque ya se da por hecho que el templo tendrá que ser reconstruido al menos en un porcentaje importante debido a la destrucción provocada por el ataque.

De manera preliminar, las autoridades informaron que dos personas resultaron lesionadas en esa céntrica zona de Villavicencio y fueron atendidas por los organismos de socorro que acudieron al sitio.

Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, citó de inmediato a un consejo de seguridad extraordinario con el propósito de evaluar medidas urgentes para blindar la capital del departamento.

Hipótesis sobre alias Iván Mordisco y contundente respuesta del presidente De La Espriella

En el marco de las primeras indagaciones en Villavicencio, una de las principales hipótesis de inteligencia apunta a que el atentado fue ejecutado por hombres bajo el mando de alias Iván Mordisco, quienes habrían empleado cilindros bomba o un vehículo cargado con explosivos contra la sede gubernamental.

Tras conocerse el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella condenó el hecho a través de su cuenta en X y advirtió que no cederá ante presiones violentas: “En este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”.

El mandatario aseguró que la Fuerza Pública perseguirá con toda su capacidad a los responsables para evitar la impunidad. Este golpe en el Meta se suma a la ofensiva terrorista registrada en la madrugada de este mismo lunes 23 de noviembre contra el Comando de Policía de Norte de Santander, donde, según el comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Pedro Saavedra, un ataque con drones cargados con explosivos dejó dos uniformados heridos.