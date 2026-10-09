Corte Suprema absolvió al exgobernador Aníbal Gaviria por presuntas irregularidades en millonario contrato de la Troncal de la Paz

Este viernes 9 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que absolvió al exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La investigación estaba relacionada con un contrato que terminó superando los 61.000 millones de pesos.

Gaviria enfrentaba un proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación de obras de infraestructura vial en la Troncal de la Paz, durante su administración departamental entre 2004 y 2007.

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En medio de las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación cuestionó tres actuaciones contractuales: el incremento del anticipo del 25 % al 29 %, la celebración de un contrato adicional en 2007 para incorporar nuevos tramos de pavimentación y mayores cantidades de obra, y un otrosí que incluyó la construcción de un puente sobre el río Nechí.

“Tras valorar las pruebas recaudadas durante el proceso, la Sala concluyó que la modificación del porcentaje del anticipo no configuró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al tratarse de una condición contractual susceptible de modificación, sin que se demostrara la inobservancia de requisitos legales esenciales”, precisó la Corte en un comunicado.

De igual manera, dio a conocer que lo que estaba en el contrato que tiene que ver con obras adicionales fue cumplido.

“Tampoco encontró configurada la tipicidad objetiva respecto del contrato adicional n.º 1, pues se demostró que tanto la adición presupuestal destinada al pago de mayores cantidades de obra como la incorporación de los referidos segmentos viales mediante dicho instrumento contractual fueron debidamente justificadas, y que estos últimos guardaban una relación material y funcional con el proyecto vial originalmente contratado”, explicaron.

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En medio del análisis del expediente, los magistrados revisaron detalladamente el otrosí que permitió incluir la construcción del puente sobre el río Nechí, donde encontraron que la contratación de esa infraestructura excedía el objeto original del negocio jurídico y que debía adelantarse un procedimiento de selección independiente, pero esto no configuraba una responsabilidad penal.

“En relación con el otrosí n.º 2, la Sala estableció que la inclusión del diseño y construcción del puente sobre el río Nechí excedía el objeto original del contrato y requería adelantar un procedimiento de selección independiente, por lo que encontró acreditada la configuración objetiva del ilícito”, sostuvo.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia precisó que no pudieron comprobar su responsabilidad penal. “Sin embargo, concluyó que no se demostró la responsabilidad penal de Gaviria Correa, pues la contratación había sido delegada en la Secretaría de Infraestructura y no se acreditó que el aforado hubiese tenido conocimiento de las irregularidades, impartido instrucciones para su realización o desatendido deliberadamente los deberes de vigilancia y control que le correspondían”, indicó.