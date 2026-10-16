Mario Fernández Alcocer anuncia su defensa legal tras las revelaciones de Eva Ferrer en SEMANA

La firma Meléndez & Meléndez Bufete de Abogados oficializó este viernes, 16 de octubre, que asumía formalmente la defensa técnica de Mario Alberto Fernández Alcocer.

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El anuncio se produce como respuesta directa a la publicación de un informe periodístico divulgado por SEMANA, en el que se recogen declaraciones de Eva Ferrer entregadas a Vicky Dávila, donde se vincula al representado en presuntas irregularidades operativas y logísticas junto a la ex primera dama, Verónica Alcocer. La dirección jurídica del caso estará a cargo del abogado Inocencio Meléndez Julio, junto a un equipo pericial especializado.

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En su pronunciamiento de este 16 de octubre, la representación legal ratificó su respeto al ejercicio del periodismo de investigación, pero enfatizó que los relatos periodísticos no constituyen pruebas judiciales de responsabilidad penal.

La defensa remarcó que las garantías constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre deben primar, recordando que ninguna persona puede ser considerada culpable por su parentesco, cercanía con una figura pública o aparición en una entrevista.

Meléndez & Meléndez asume la defensa de Mario Alberto Fernández Alcocer tras publicaciones de SEMANA. Foto: Meléndez & Meléndez

Rigor probatorio sobre el vuelo oficial, cronología electoral y migración

La estrategia defensiva estará coordinada en el campo pericial por Iván David Carmona Wilchez y se concentrará en contrastar documentalmente las versiones difundidas. Frente al episodio del vuelo oficial del 31 de enero de 2023, en el que se aludió al transporte de dinero o sustancias no autorizadas, los apoderados señalaron contar con evidencias audiovisuales preliminares.

Frente al relato sobre supuestas valijas con dinero o sustancias ilícitas, la defensa dispone de material audiovisual que muestra a la entonces primera dama descendiendo de la aeronave con las manos desocupadas, insumo que será sometido a verificación técnica de autenticidad junto con los manifiestos de pasajeros de las autoridades aeronáuticas.

Meléndez & Meléndez asume la defensa de Mario Alberto Fernández Alcocer tras publicaciones de SEMANA. Foto: Meléndez & Meléndez

En relación con los vínculos electorales insinuados en el reportaje, Fernández Alcocer aclaró que para enero de 2023 no adelantaba campaña ni había decidido aspirar a la Gobernación de Sucre, decisión que formalizó solo hasta junio de ese año, descartando cualquier nexo entre dicho desplazamiento y la financiación de su aspiración.

Adicionalmente, el investigado negó enfáticamente haber viajado a Venezuela en vuelos públicos o privados. “La espectacularidad de una acusación no equivale a la demostración de un delito. La responsabilidad penal es individual, no se transmite por vínculos familiares y solo puede establecerse conforme a la Constitución y la ley”, concluyó el director de la defensa.