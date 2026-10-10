Verónica Alcocer controlaba nueve entidades durante el gobierno Petro, según revelaciones de Eva Ferrer: “Muchas fichas puestas”

Verónica Alcocer, ex primera dama, controlaba nueve entidades durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, según las revelaciones de Eva Ferrer en entrevista con SEMANA.

De acuerdo con la catalana, “como mínimo, tenía muchas fichas puestas” en dichas entidades.

Ferrer aseguró que ejercía poder en ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex.

Además, la colomboespañola aseguró que intentaron incluso incursionar en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su primo, Mario Fernández Alcocer, y el entonces representante Agmeth Escaf.

“Cuando estoy allá, empiezan a meter mucha mano con el tema de emergencias, la UNGRD. Yo ahí es donde te digo que hay dos cosas que me marcan mucho. Lo que decíamos antes, vas atando cosas. Una, la estrategia de Mario y Agmeth, que ella se tenía que meter por ahí”, dijo Ferrer.

Y agregó: “Y dos, empezaron a hacer mucho énfasis; de hecho, la última vez que yo hablé con Verónica fue por un viaje a La Guajira. Y entonces Mario era que yo le pasara la información a él; yo digo: “No le voy a pasar la información a este señor, que no es nadie”. Esa relación La Guajira, Guajira, Guajira, UNGRD”.

E incluso dijo que al exdirector de la UNGRD, Javier Pava, en su momento lo sacó el poder de Alcocer.

“Yo estoy segura. Verónica y el primo están metidos, seguro. A (Javier) Pava se lo carga Verónica. Por culpa de Mario (Fernández Alcocer)”, manifestó.

Y dijo que a Concha Baracaldo, vecina de Alcocer, la sacan Fernández y Escaf de la dirección del ICBF.

“Es lo mismo que hicieron con la otra señora del ICBF y luego con lo mío. El consejero que entró después de mí le dijo a una técnica mía: ‘Es que a mí me habían vendido una historia de esta señora que no tiene nada que ver’. Entonces, ¿qué hacen? Desprestigian a la gente; esa gente acaba cayendo", relató Ferrer.

Además, dijo que en Ecopetrol mandaban “los tres cerditos”, que son Manel Grau, Xavier Vendrell y Andrés Gamero, que harían parte de ‘Los Verónicos’.