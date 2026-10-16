Abelardo De La Espriella rompió el protocolo, se bajó de la camioneta y saludó a una multitud que lo esperaba en San Andrés

Este viernes, 16 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una agenda regional de trabajo en San Andrés. Desde la isla encabezó varias reuniones con autoridades territoriales y miembros de la Fuerza Pública.

Los gestos de señalados bandidos tras ser encarados personalmente por Abelardo De La Espriella impactaron las redes sociales

En una primera etapa de la agenda, el jefe de Estado encabezó un consejo de seguridad y luego llevó a cabo una reunión del programa de Gobierno Milagro de las Regiones.

Sin embargo, llamó la atención un episodio que no pasó desapercibido, ya que el presidente se bajó de la camioneta y saludó a una multitud que lo esperaba en San Andrés.

Sobre esa situación, el jefe de Estado se refirió en su cuenta personal de X: “¡Gracias, San Andrés, por el recibimiento de la Patria Milagro! Esta jornada la inicio liderando el Consejo de Seguridad para fortalecer el bienestar de los isleños. ¡Firme por la Patria!”.

En varios eventos, el mandatario colombiano ha expresado que su Gobierno buscará distinguirse por ser una administración enfocada en las regiones, con la misión de entregar soluciones reales para los habitantes de las zonas más vulnerables.

Este viernes, el mandatario también estuvo activo en sus redes sociales, donde divulgó balances del más reciente operativo realizado en Barranquilla contra estructuras criminales.

“¡BARRANQUILLA NO SE ARRODILLA ANTE EL CRIMEN! ¡Se acabó la guachafita! A los criminales que creían que podían sembrar el terror en Barranquilla y su área metropolitana les estamos demostrando que con mi Gobierno no tienen dónde esconderse”, indicó De La Espriella.

Y agregó: “La Operación Blindaje 360, ‘Sin Tregua al Delito’, deja resultados contundentes: ¡72 capturados, 50 allanamientos, 17 armas de fuego incautadas, una granada y más de 6 kilos de estupefacientes fuera de las calles! Entre los capturados hay presuntos cabecillas e integrantes de estructuras como Los Costeños, Los del Freseo, Los Porteños, Los Rápidos y el Clan del Golfo. Estamos golpeando sus finanzas, sus redes de extorsión, el microtráfico y las estructuras responsables de sembrar miedo entre los ciudadanos”.

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“¡Aquí no hay tregua, ni contemplaciones con la delincuencia! Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación por este trabajo articulado. A los barranquilleros les digo: no vamos a descansar hasta recuperar la tranquilidad de cada barrio y devolverles las calles a las familias trabajadoras. ¡El que la hace, la paga!”, concluyó De La Espriella.