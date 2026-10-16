De La Espriella reveló balance final de megaoperativo en Barranquilla: ciudadano francés dentro de los capturados

Luego de varias horas de acciones que delataron las autoridades por orden del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Barranquilla en el marco del Operativo Blindaje 360. El jefe de Estado entregó detalles del balance final.

Los gestos de señalados bandidos tras ser encarados personalmente por Abelardo De La Espriella impactaron las redes sociales

En una declaración que dio en su cuenta personal de X, De La Espriella reportó 72 capturas, dentro de ellas la de un ciudadano francés, a quien ordenó deportarlo de manera inmediata.

“Compatriotas, les presento en este momento el boletín final del consolidado operacional de anoche en Barranquilla. Un éxito rotundo. Tenemos 72 capturas, 30 con orden judicial. Se capturaron a todos los objetivos de alto valor de los distintos grupos narcoterroristas que azotan a Barranquilla y 42 delincuentes en flagrancia”, anotó el jefe de Estado.

Y avanzó en la declaración: “Estas personas enfrentarán cargos por concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, homicidios y otros delitos. Hicimos 50 allanamientos, un reconocimiento especial para la Policía Nacional por su ardentía, por su patriotismo, por su valor”.

“También se capturó a un ciudadano francés con un kilogramo de cocaína. He ordenado deportarlo de manera inmediata. Gracias a nuestra Fuerza Pública y a la ayuda de Dios Estamos recuperando la seguridad en todas las ciudades y pueblos de Colombia”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Además, en sus redes sociales, De La Espriella indicó: “Entre los capturados hay presuntos cabecillas e integrantes de estructuras como Los Costeños, Los del Freseo, Los Porteños, Los Rápidos y el Clan del Golfo. Estamos golpeando sus finanzas, sus redes de extorsión, el microtráfico y las estructuras responsables de sembrar miedo entre los ciudadanos.¡Aquí no hay tregua, ni contemplaciones con la delincuencia! Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación por este trabajo articulado".

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“A los barranquilleros les digo: no vamos a descansar hasta recuperar la tranquilidad de cada barrio y devolverles las calles a las familias trabajadoras”, concluyó.