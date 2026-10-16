Abelardo De La Espriella ordenó la primera intervención de un hospital en su Gobierno: estos son los detalles

En medio de una agenda regional que encabezó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en San Andrés, el mandatario dio una orden que llamó la atención durante una reunión clave en la que participaron autoridades territoriales de la isla.

Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de Cristina Lombana como secretaria de Transparencia: este es el decreto

Se trata de la intervención inmediata y urgente del Hospital Departamental de San Andrés, luego de que se detectaron varias fallas que encendieron las alarmas del Gobierno.

“Ordenamos la intervención para administrar el Hospital Departamental de San Andrés y avanzamos en dos proyectos hospitalarios para la isla; nuestro plan de choque en salud atiende los pendientes a más de 4.900 pacientes con avances del 35 % en medicamentos”, expresó en una declaración el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Al término de una reunión regional, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó la intervención del Hospital Departamental de San Andrés y reveló detalles del plan de choque en salud para la isla. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/2LYduaDSgT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

A su turno, el Ministerio de Salud reveló detalles en sus redes sociales oficiales sobre las alertas detectadas en San Andrés: “Garantizar el derecho a la salud en San Andrés es una prioridad del Gobierno Nacional. Tras las visitas realizadas por la ministra de Salud, @AnaVesga_G, a los hospitales de San Andrés y Providencia, se generaron alertas”.

“La @Supersalud adelantó una supervisión que culminó con la intervención del Hospital Departamental de San Andrés”, recalcó la entidad.

Y agregó: “Esta medida busca fortalecer la administración del hospital, recuperar la calidad de la atención y garantizar que los recursos de la salud se destinen a responder a las necesidades de la población”.

“En la Patria Milagro trabajamos para saldar la deuda histórica con las islas y avanzar hacia una atención en salud digna, oportuna y de calidad para todos sus habitantes”, puntualizó el Ministerio de Salud.

Inusual publicación de Abelardo De La Espriella tras las marchas del miércoles 14 de octubre: “Esmad Reloaded”

Por último, la Superintendencia de Salud publicó los hallazgos: “Además de las fallas en la atención, la #Supersalud encontró deficiencias administrativas y financieras en el Hospital Departamental de San Andrés que ponen en riesgo la continuidad de los servicios de salud”.

“La #Supersalud identificó faltantes de medicamentos e insumos esenciales sin control de inventario, y un anticipo de $858 millones por una máquina de tratamiento de residuos biológicos que no se ha entregado porque el hospital no adecuó el espacio para instalarla. En lo financiero, la información de los estados financieros no es confiable y existe un rezago en la facturación de cerca de $3.605 millones, sin acciones efectivas de recaudo. Vigilar los recursos de la salud es una función de la #Supersalud”, insistió finalmente la entidad de control.