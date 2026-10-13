Mario Fernández Alcocer responde a los señalamientos de Eva Ferrer: “Estoy listo para cualquier llamado”

Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer, que fue salpicado en las explosivas revelaciones de Eva Ferrer a SEMANA, aseguró que las acusaciones son “injuriosas y calumniosas”.

“Pone en riesgo y en duda mi honra, mi buen nombre y mi trayectoria y la labor que he desempeñado durante muchísimos años, especialmente en el departamento de Sucre, donde la gente me conoce y respalda lo que estoy diciendo”, dijo el diputado.

Agregó: “Mi tranquilidad es absoluta, como se lo dije a algunos de los colegas en la antesala de este recinto. No tengo nada, absolutamente nada que temer. Estoy listo para enfrentar a quien sea, de la manera que sea, en los estrados judiciales. No hay una sola prueba en mi contra”.

Según Fernández Alcocer, se trata de un “ataque sistemático” para deslegitimar el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Estoy listo para cualquier llamado que haga cualquier órgano de control, incluyendo la Fiscalía General de la Nación”, dijo.

De acuerdo con Ferrer, tanto Fernández Alcocer como Agmeth Escaf, congresista cercano a Alcocer, son “corruptos” y tuvieron que ver en varias gestiones y hasta ejercían control sobre entidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

En principio, la catalana relaciona a Fernández Alcocer y a Escaf en los viajes de la exprimera dama a Venezuela, en los cuales habría habido transporte de droga y altas sumas de dinero.

Detalla que, según el empresario catalán Manel Grau, se llevaron 2,5 millones de dólares del país vecino en el viaje de regreso del 31 de enero de 2023.

“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, dijo Ferrer.

Ese dinero fue utilizado, según la colomboespañola, para financiar la campaña a la Gobernación de Sucre de Fernández Alcocer en 2023.