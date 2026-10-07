La primera dama, Ana Lucía Pineda, dice que su viaje a París fue con recursos propios

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, respondió en sus redes sociales a las críticas y cuestionamientos que ha recibido por cuenta de su más reciente viaje a París.

Ella se trasladó a la capital francesa junto a un grupo de artesanos en el contexto de la Semana de la Moda. En el Pacto Histórico hicieron reparos sobre el trayecto.

La primera dama llegó a París y el Valle del Cauca también dijo presente en la Semana de la Moda

Se conoció que el senador Alejandro Ocampo le envió un derecho de petición al Departamento Administrativo de la Presidencia para que informara, en detalle, sobre los gastos de Pineda.

Ella le salió al paso a las críticas y afirmó en su cuenta de Instagram en las últimas horas: “Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”.