Contraloría investiga el contrato del estadio El Campín y el mantenimiento de la gramilla

El estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín pasó a ser el centro de un expediente fiscal. Tras una visita administrativa de la Dirección de Reacción Inmediata, en la que se evaluó la gramilla y se solicitó información al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y a los concesionarios, las autoridades distritales decidieron intervenir.

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La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio, así como la ejecución de su contrato de concesión, han generado afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito Capital.

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Ejes de la indagación fiscal

Esta investigación de la Contraloría estructuró cuatro ejes para revisar el manejo del escenario: primero, analizará la ejecución del contrato de concesión (IDRD-CTO-2772-2024), con énfasis en la responsabilidad por los costos de recuperación de la cancha.

🚨 #Atención | Abrimos una Indagación Preliminar enfocada en establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del Estadio Nemesio Camacho El Campín, la gramilla y sus diversos componentes, han generado afectaciones a los intereses del Distrito y su patrimonio. Más información: https://t.co/RBpaglPZ1t #ContraloríaDeBogotá — Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) October 14, 2026

Segundo, auditará la interventoría y la supervisión a cargo del IDRD; tercero, calculará el impacto económico derivado del aplazamiento o la cancelación de partidos oficiales; y cuarto, cuantificará el eventual daño patrimonial para identificar a los responsables fiscales.

Auditoría al contrato de Asociación Público-Privada (APP)

La entidad fiscalizadora también revisará el modelo de concesión que regirá el escenario a futuro. De manera independiente, la Contraloría adelantará una auditoría de cumplimiento orientada a evaluar integralmente la ejecución del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del estadio y la gestión administrativa del IDRD.

#AEstaHora ponemos el foco en el estadio Nemesio Camacho El Campín. ⚽️ La Personería de Bogotá realiza una visita administrativa al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), atendida por su director, Daniel Andrés García Cañón, para verificar las condiciones técnicas del escenario y hacer seguimiento a las garantías para la práctica del fútbol. ✅ Verificamos las condiciones del estadio y del terreno de juego. ✅ Hacemos seguimiento a las medidas para que el fútbol sea la prioridad. ✅ Protegemos los derechos de la hinchada y de quienes disfrutan del deporte. La Personería continuará realizando seguimiento, como garante de los derechos de la ciudadanía y del adecuado disfrute de los escenarios deportivos de Bogotá. — Personería de Bogotá (@personeriabta) October 14, 2026

Mediante esta auditoría, contemplada en el Plan de Vigilancia 2026, los investigadores examinarán la estructuración del modelo financiero, los ingresos derivados de los conciertos de música y la fase de transición hacia la construcción de la infraestructura.

En paralelo a estas acciones, el Ministerio Público distrital entró a solicitar condiciones operativas para los campeonatos de fútbol. La Personería de Bogotá realizó una inspección con el director del IDRD, Daniel Andrés García Cañón, para verificar las condiciones técnicas del escenario y exigir que la práctica del fútbol sea la prioridad.

De esta forma, la concesión y la administración de El Campín quedan bajo la vigilancia de las entidades de control, con el fin de garantizar la protección del patrimonio público de la ciudad.