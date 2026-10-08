Sencia le responde a Santa Fe y Millonarios en SEMANA: decisión final sobre el uso de El Campín

Luego de los conciertos de BTS, desarrollados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, las redes sociales se volcaron en críticas sobre Sencia, concesionario encargado de administrar y operar el recinto, por el estado en el que había quedado la grama.

Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento

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Uno de los ejes de la polémica era sobre si Santa Fe y Millonarios, equipos bogotanos que juegan en El Campín, iban a poder usar la grama para sus próximos partidos. En diálogo con SEMANA, Edgar Cardona, vicepresidente de operaciones de Sencia, dijo que sí iba a ser así.

“Las condiciones son un tema técnico que están dictadas por Fifa: el rebote del balón, la altura del césped, todo eso se mide antes de un partido y se le entrega al comisario de campo. En esta ocasión no será diferente, haremos las mediciones respectivas y podremos mostrar, a quienes quieran, que el estadio cumple con las condiciones”, arrancó afirmando Cardona.

“Damos un parte de tranquilidad. Nuestro estadio va a estar en condiciones para poder jugar”, añadió Cardona.

Así las cosas, Millonarios y Santa Fe tienen un parte de tranquilidad. El embajador podrá jugar ante Once Caldas en El Campín, el próximo 13 de octubre, mientras que los cardenales también podrán usar el coloso de la 57, un día después, frente a Jaguares.

Eso sí, Santa Fe tuvo que trasladar su partido de Copa BetPlay, contra Fortaleza, a Mosquera (Cundinamarca). El juego será este domingo, 11 de octubre.

Desde Sencia explican en SEMANA cómo se hace el mantenimiento a la grama de El Campín

“Siempre se le está haciendo un trabajo a la grama. En esta ocasión teníamos previsto, a mediados de año, hacerle un tratamiento profundo a la grama (...) como teníamos el concierto de BTS, y su producción es una de las más grandes del mundo, aprovechamos y dijimos: ‘si vamos a tener un impacto tan grande por el concierto, hagámoslo en ese momento (el mantenimiento)’”.

“Nosotros lo informamos a Dimayor y a los equipos. Antes del concierto se hizo todo el raspado de la cancha, después dejamos que se hiciera el concierto, y después seguimos con el proceso de instalación del nuevo césped. Un césped que lleva más de cuatro meses preparándose para ser instalado en El Campín”.

Edgar explicó a fondo cómo se hace el proceso de mantenimiento a la grama del estadio El Campín, revelando que tienen una maquinaria que también usan se usa en Europa, y recordando que el césped del coloso de la 57 es híbrido.

Además, contó que Sencia tiene otros terrenos que alcanzan a ser cinco canchas de fútbol, con condiciones similares a las de El Campín, donde preparan la grama para que luego sea usada en el recinto capitalino.

Eso sí, desde Sencia aclaran que aunque futbolísticamente la grama va a estar en condiciones, puede que estéticamente sea cuestión de tiempo para que el césped de El Campín se vea sin demarcaciones por el mantenimiento. Señalan que esto no trae ninguna consecuencia para los futbolistas.