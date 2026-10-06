Durante las últimas horas, en redes sociales se han difundido varias imágenes aéreas en las que se puede apreciar el estado de la grama del Estadio El Campín, luego de que este fin de semana, el 2 y 3 de octubre, se presentara el grupo BTS en Bogotá, con miles de asistentes.

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Varios críticos, junto con las fotos, dijeron que después del concierto no se cuidó el campo de juego y que este quedó muy dañado, lo que impediría que se disputen los partidos programados en el Fútbol Profesional Colombiano.

Sencia aseguró que las imágenes no muestran un deterioro de la cancha, sino parte del proceso de mantenimiento realizado después de los conciertos. Foto: @_maria9824 // Archivo SEMANA

Tras la situación, SEMANA consultó sobre la veracidad de las imágenes con Sencia, empresa operadora y dueña del estadio. A través de un comunicado, aclararon la situación.

Aseguraron que las fotos no evidencian un deterioro de la cancha, sino que muestran un procedimiento de mantenimiento profundo que se está haciendo tras el concierto.

El tratamiento de la grama incluye labores de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo. Foto: FIFA via Getty Images

“Sencia informa que, como se comunicó previamente a la Comisión de Fútbol, una vez finalizados los conciertos realizados en el Estadio Nemesio Camacho, se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego, previsto dentro de la planeación técnica para el mantenimiento del escenario”, precisó.

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Aseguraron que dicha intervención permitió retirar la grama antes del concierto. Tras el evento, se está haciendo ahora un tratamiento agronómico integral del terreno, que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. Posteriormente, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo requieran.

Sencia explicó que la grama fue retirada antes de los conciertos y que posteriormente se inició la intervención agronómica del terreno de juego. Foto: Cortesía: @diegonoticia

Sencia aseguró que, para garantizar el material vegetal para los juegos que allí se llevarán a cabo, implementó cinco canchas en grama natural, destinadas al cuidado y reserva de grama para el Estadio Nemesio Camacho. Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego.