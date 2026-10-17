Grave incendio forestal amenaza las veredas Chapala y Pueblo Viejo en Cucunubá, Cundinamarca

Un grave incendio forestal se presenta en las veredas Chapala y Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, que amenaza con alcanzar algunas viviendas del sector.

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“Estamos a solo 10 metros de la casa, así que pedimos ayuda, por favor”, se le escucha decir a una mujer en un video que circula por redes sociales, en el que solicita apoyo de las autoridades para controlar la conflagración.

Otro video muestra a un hombre que pide la colaboración del Gobierno nacional y departamental para el envío de ayuda aérea que permita controlar la emergencia mediante descargas de agua desde el aire.

“Por favor, ayuda, se me está quemando la finca, se me va a quemar la casa. Ayuda con el Gobierno, por favor, que nos manden helicópteros, porque, aunque hay gente ayudando, es imposible meterse a las llamas”, se le escucha decir en una grabación que circula por redes sociales.

De acuerdo con las alertas emitidas por el Ideam sobre la amenaza de incendios forestales, el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca, se encontraba entre los lugares con mayor nivel de alerta por estos fenómenos.

En Cundinamarca, para este sábado 17 de octubre, también había alerta roja en Pulí. En Tolima, el municipio de Dolores también se encontraba en el nivel más alto de alerta.

La alerta naranja del Ideam se extendía a los municipios de San Juan de Rioseco y Viotá, en Cundinamarca; Pital y Villavieja, en Huila; y Melgar, en Tolima.

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Por su parte, la alerta amarilla se encuentra en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Palmar, en Santander; y Natagaime, en Tolima.

Emergencia por mina en el municipio de Cucunubá

Desde la noche del pasado viernes, se registró otra emergencia por la inundación de la mina Manto Siete de La Gallinacera, ubicada en la vereda Pueblo Viejo. Dos trabajadores resultaron afectados: uno fue rescatado con vida, mientras que el otro permanece atrapado en el interior de la mina.

La Agencia Nacional de Minería informó que este sábado continuaban las labores de rescate en la mina Gallinacera Manto Siete, donde un trabajador permanece atrapado tras la inundación de la operación minera.

“Mediante la articulación a través del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), empresarios mineros de la zona se han sumado a las labores, facilitando equipos de bombeo de mayor capacidad para acelerar la evacuación del agua y facilitar el avance de las operaciones de rescate”, informó la entidad.