Tembló en Colombia este sábado, 17 de octubre: SGC dio detalles de magnitud y epicentro

Tres movimientos sísmicos fueron registrados este sábado, 17 de octubre, en el departamento del Tolima, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Temblor en Colombia hoy viernes 16 de octubre: su magnitud estuvo por encima de 4

El primero se registró a la 1:43 p. m. con una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial. Según la información publicada por la entidad, el epicentro se localizó en las coordenadas 3,83 grados de latitud y -75,64 grados de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto señalado se encuentran San Antonio y Roncesvalles, a unos 20 kilómetros, y Chaparral, aproximadamente a 21 kilómetros.

Tres minutos después, a la 1:46 p. m., el SGC reportó un segundo temblor en las mismas coordenadas. Al igual que el primero, tuvo una profundidad superficial. Para este evento, San Antonio y Roncesvalles se ubicaron a unos 20 kilómetros del punto de referencia, mientras que Chaparral estaba a aproximadamente 22 kilómetros.

El tercer registro se produjo a las 3:30 p. m. con una magnitud de 2.9. En esta ocasión, San Antonio y Roncesvalles figuraron a cerca de 21 kilómetros, mientras que Chaparral se encontraba a unos 22 kilómetros.

Los reportes de los tres eventos aparecen con estado manual, lo que indica que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.

Imagen de referencia sobre temblor en Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué hacer durante un temblor?

Ante un movimiento sísmico, es importante mantener la calma y buscar protección en un lugar seguro. Si se encuentra dentro de una casa o un edificio, se recomienda alejarse de las ventanas, los vidrios y otros objetos que puedan caer. Lo más seguro es ubicarse junto a una estructura resistente o protegerse debajo de una mesa firme, si las condiciones lo permiten.

Asimismo, se aconseja no utilizar ascensores durante el evento y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia. Una vez termine el temblor, es importante evaluar las condiciones del lugar antes de desplazarse y estar atento a posibles indicaciones de las autoridades.

Imagen de referencia sobre temblor en Colombia. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y publica información sobre los eventos registrados. Por esta razón, consultar sus canales oficiales permite conocer las actualizaciones disponibles sobre estos fenómenos.