Esta ciudad colombiana fue escogida como el mejor destino de luna de miel de Sudamérica

Las ciudades colombianas cada vez ganan más protagonismo en el contexto internacional y Cartagena se consolida en el mapa mundial del turismo de romance, pues una vez más recibe el reconocimiento como mejor destino para pasar la luna de miel.

En la gala de los World Travel Awards 2025, conocidos como los ‘Óscar de turismo’, la Heroica fue reconocida por séptima ocasión como “Destino Líder de Luna de Miel de Sudamérica”.

Este nuevo reconocimiento ratifica la preferencia que tienen las parejas del continente por pasar en este destino los primeros días de su vida matrimonial. Esto se debe a su gran riqueza histórica, arquitectónica, cultural y natural, que lo hacen mágico. Así mismo, a su amplia oferta turística, que es un aspecto fundamental al momento de la elección del destino.

Cartagena de Indias es el mejor destino de Sudamérica para la luna de miel. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Cartagena de Indias recibe con mucha satisfacción este reconocimiento que la acredita como destino líder Luna de miel en Sudamérica, porque es la confirmación de la vocación como destino turístico de romance, segmento que se ha consolidado con el paso de los años, y que se ha convertido en un motor económico importante en la ciudad”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente de la Corporación Turismo Cartagena de Indias.

Esta ciudad caribeña ha recibido este premio en los años: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025, destacándose como el destino de romance más importante de la región.

Según cifras de ProColombia, Cartagena es el destino más solicitado para bodas, seguido por Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali. Las cifras indican que el 40% de las bodas destino celebradas en Colombia generan ingresos entre 20.000 y 50.000 dólares, y una buena parte de esas bodas se realizan en Cartagena. En la mayoría de estos eventos, los invitados permanecen entre 4 y 6 días, lo que amplifica el impacto económico.

Las bodas representan una fuente importante de ingreso para los sectores de hotelería, restaurantes, decoración, transporte, floristería, música, fotografía, producción de eventos y turismo en general.

Cartagena es un destino ideal para los enamorados. | Foto: Getty Images

Un destino para los enamorados

Sin duda, Cartagena es un destino ideal para los enamorados. Esta ciudad destaca por sus calles coloridas llenas de encanto, con una riqueza colonial y arquitectónica invaluable, además de atractivos de vida nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes.

Las playas de la ciudad invitan a hacer turismo, descansar y divertirse con la refrescante brisa y las tibias aguas del mar. A esto se suma su agradable clima, ideal para conocer la ciudad amurallada y los restaurantes, entre otros lugares emblemáticos de La Heroica.