La imperdible atracción turística de Cartagena que recibió reconocimiento en Tripadvisor: tiene varios siglos de historia

Recibió la distinción Travellers’ Choice 2025.

Redacción Turismo
28 de agosto de 2025, 6:05 p. m.
La Policía de Cartagena dispondrá de uniformados para garantizar la seguridad.
Panorámica de Cartagena. | Foto: Alcaldía de Cartagena.

El castillo de San Felipe de Barajas, uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena, fue reconocido recientemente con la distinción Travellers’ Choice 2025, otorgada por la plataforma Tripadvisor, un reconocimiento que lo ubica entre los principales destinos gracias a las valoraciones de los viajeros en esta plataforma.

La distinción se otorga con base en la calidad y cantidad de opiniones compartidas por visitantes de Tripadvisor y, puntualmente, en las opiniones y puntuaciones recopiladas durante los últimos 12 meses.

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones de la ciudad, señaló que el reconocimiento ratifica a la fortaleza como uno de los principales bienes patrimoniales con vocación turística de la ciudad y lo consolida como una experiencia imprescindible para quienes recorren la capital de Bolívar.

Contexto: Cartagena moverá más de un millón 200 mil personas en esta temporada de vacaciones
Castillo San Felipe de Barajas Cartagena turismo Septiembre del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Esto refleja el compromiso de nuestra institución con la conservación y puesta en valor de las fortificaciones. Al tiempo, da cuenta de los esfuerzos que realizamos a nivel administrativo y operativo para ofrecer una excelente atención a los visitantes”, dijo la directora general de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez.

Y agregó: “El Castillo de San Felipe de Barajas no solo es una joya arquitectónica, también es un espacio vivo donde convergen la memoria histórica y el turismo cultural. Recibir este reconocimiento de la voz de los viajeros nos motiva a seguir trabajando con dedicación y excelencia”.

Castillo San Felipe de Barajas Cartagena turismo Septiembre del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Entre las reseñas destacadas de los visitantes en Tripadvisor se encuentran comentarios como: “Excelente ejemplo de fortaleza defensiva de ataques piratas, muy bien conservada”; “es un lugar que no debe faltar en su visita a Cartagena. La estructura y su historia son muy interesantes. Las vistas y los espacios para fotos harán que valga la pena”.

El reconocimiento se suma a los nueve premios consecutivos otorgados por TripAdvisor, entre 2014 y 2022.

Más de tres siglos de historia

El Castillo de San Felipe fue construido como una edificación militar en 1657 y diseñado para proteger la ciudad de los piratas y los enemigos de la corona española.

De esta construcción se destacan sus murallas y pasillos subterráneos, que dan cuenta de una sólida estructura y una avanzada ingeniería de la época colonial que, por eso mismo, representa el poder de la historia.

“Es conocido como el ‘inexpugnable’ porque, aunque sufrió varios ataques por parte de los enemigos de la corona española, nunca fue tomado”, señala la Escuela Taller Cartagena de Indias.

También hace parte de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional y “en 1984 la Unesco incluyó al ‘Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de Indias’ en el listado representativo de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”.

