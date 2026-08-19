En medio de las labores que continúan en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, organismos de socorro adelantan una operación preventiva en el edificio Archinie, ubicado en el sector de Los Cámbulos.

Bomberos Voluntarios de Cali, Cruz Roja y Policía participan en la extracción de alrededor de 30 cilindros de gas propano que permanecen dentro de la estructura, considerada de alto riesgo de colapso.

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La prioridad es sacar las pipetas sin poner más personas en riesgo

La alerta fue realizada por un ciudadano. Según explicó el sargento Luis Alfredo Jordán, coordinador de emergencias de la División Norte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, el alcalde Alejandro Eder llevó el reporte al PMU, donde se tomó la decisión de retirar alrededor de 30 cilindros de gas propano del edificio.

“La idea es reducir ese riesgo para la ciudadanía”, explicó Jordán. El procedimiento se desarrolla con especial cuidado debido al estado de la edificación.

El funcionario señaló que la intención es exponer al menor número posible de personas durante la operación, mientras otro grupo permanece atento a cualquier cambio que pueda presentar la estructura.

El riesgo está relacionado con un posible colapso. De acuerdo con la explicación entregada por el sargento Jordán, si la estructura cae, podría afectar las líneas eléctricas cercanas y, al mismo tiempo, provocar daños en los cilindros.

En ese escenario, indicó, podría producirse una liberación rápida del gas. Si además existiera una fuente de ignición, podrían generarse llamas súbitas y posteriormente incendios.

El funcionario fue enfático en un punto: el escenario que se busca evitar no es una gran explosión capaz de afectar los edificios vecinos, sino una eventual cadena de incidentes que pueda comenzar con la liberación del gas y terminar en incendios.

“Se quiere tener unas condiciones, si se da el colapso, que sean menos graves de lo que podría ser”, señaló.

El sargento Luis Alfredo Jordán explicó las maniobras para retirar los cilindros de gas del edificio Archinie, en riesgo de colapso en Cali. Foto: Video proporcionado a Semana

Los propietarios deberán hacerse cargo de los cilindros

La operación contempla sacar los cilindros identificados por apartamento para que posteriormente cada propietario pueda hacerse cargo de ellos.

La medida se suma a las labores de atención que se mantienen en Cali después del fuerte terremoto que golpeó la ciudad el 10 de agosto.

El edificio Archinie fue uno de los inmuebles afectados por el movimiento telúrico y cerca de un centenar de personas logró salir de la edificación.

Mientras se realiza la extracción, Bomberos mantiene personal vigilando la estructura. Según Jordán, si se detecta algún cambio que pueda representar un peligro, se procederá inmediatamente con la evacuación.

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La operación cuenta con participación de Bomberos Voluntarios de Cali, Cruz Roja y Policía Nacional, en una acción que busca reducir las consecuencias de un eventual colapso de la estructura.

Por ahora, el mensaje de los organismos de emergencia es claro: la prioridad es marcar y retirar los cilindros antes de que un posible movimiento de la edificación pueda convertirlos en un factor adicional de riesgo para quienes están alrededor.