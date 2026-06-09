Abelardo de la Espriella anuncia su cierre de campaña en Buga “para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”

Abelardo de la Espriella se dirigió al país este lunes festivo. En un video aseguró que sabía de fuentes fiables que había planes para atentar contra su vida y que por eso ha extremado las medidas para cuidarse y dijo que también tenía información de que el petrismo podría estar pensando en hacer un “autoatentado contra Iván Cepeda”.

Abelardo de la Espriella denuncia que hay un plan para atentar contra su vida: “Esos bandidos son capaces de todo”

El candidato agregó que “existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos, aún le queda la segunda vuelta para no vender el honor, no traicionar la patria”.

“Hoy hablé sin filtros, de frente y con la verdad sobre la mesa. Gracias a los más de 10 millones de ciudadanos que hicieron historia y demostraron que sí es posible derrotar a las maquinarias, a los partidos tradicionales y a los políticos de siempre. Estamos cada vez más cerca de la Patria Milagro y precisamente por eso arrecian las mentiras, los ataques y las maniobras de quienes se niegan a aceptar la voluntad popular”, dijo luego en un trino.

“Quiero que tengan la certeza de que no voy a traicionar este mandato ciudadano. Mi única alianza es con Dios y con el pueblo. Defenderemos la democracia, cuidaremos este triunfo y seguiremos avanzando con firmeza, sin miedo y sin dar un solo paso atrás.Nos vemos este domingo en Buga, en la Ciudad Milagro, para cerrar esta campaña como comenzó: con fe, esperanza y amor por Colombia. Si gana el Tigre, gana Colombia”, agregó.

En su intervención en el video dijo: "Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra nación y rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”.