Presidente De La Espriella publicó video de la captura de cabecillas del Tren de Aragua: así fue sorprendido uno de los criminales

Avanzan las acciones de la Fuerza Pública en contra de estructuras criminales, cuyos resultados ha venido reportando el presidente Abelardo De La Espriella.

Este jueves, 3 de septiembre, el jefe de Estado reveló detalles de una acción que permitió la captura de dos señalados cabecillas de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua. De La Espriella publicó el video de la captura.

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“¡Golpe estratégico al Tren de Aragua en Colombia! Hoy, en Manizales, nuestra Policía Nacional, a través de la Dipol y el Gaula-Élite, capturó en la Operación Titán a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó el jefe de Estado en sus redes sociales: “Cayó Richard José Espinal Quintero, alias el Coti, cuarto cabecilla del Tren de Aragua, enlace del narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero e incluido en la lista Ofac de Estados Unidos. Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con Notificación Roja de Interpol”.

“También capturamos a Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias el Patón, cabecilla del tráfico de armas del Tren de Aragua en Colombia, coordinador de la logística para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa”, expresó el mandatario colombiano.

Y concluyó: “El Tren de Aragua no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus rutas, sus finanzas y sus alianzas. Aquí no tendrán santuario”.

Días atrás, el presidente reportó otro golpe en contra del Tren de Aragua: “Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero”.

“Alias Nairobi estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, era requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos”, indicó De La Espriella.

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Y concluyó en esa ocasión: “El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan”.