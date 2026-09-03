Miguel Polo Polo sorprende con aclaración en medio de pelea con María Fernanda Cabal: “Duré un año guardando silencio”

A través de un extenso mensaje en X, el excongresista Miguel Polo Polo dijo que daba por cerrada la pelea con la exsenadora María Fernanda Cabal, luego de que ella lo llamará nuevamente “malagradecido”.

En su extenso escrito en X, este miércoles 2 de septiembre, Polo Polo terminó hasta nombrando al presidente Abelardo De La Espriella.

Hijo de María Fernanda Cabal no se quedó callado y lanzó mensaje en medio de la pelea de su mamá con Miguel Polo Polo

“Y con esto cierro el capítulo. Su amigo, quien hoy es presidente, la apoyó en todas sus candidaturas. La llamaba la Generala, la Patriota. Incluso le entregó una espada. Cuando vio que nadie en la derecha podía vencer al régimen, decidió lanzarse él. Yo, sin titubear, lo apoyé. ¿Y qué hizo ella? No solo me atacó públicamente, sino que emprendió una campaña por debajo de la mesa contra quien había sido su amigo y hoy es presidente. En círculos cerrados lo llamaba abogado de la mafia, hablaba de una campaña financiada con dinero sucio y decía que él le había robado su plataforma y sus líderes", empezó diciendo el excongresista en X.

Al final del mensaje en X, el excongresista aprovechó para hacer una aclaración. Dijo porqué hasta ahora decidió romper el silencio a pesar de que la pelea con Cabal ya llevaba un buen tiempo.

“Y aclaro algo: no hago esto por atacar. Duré un año guardando silencio. Ya no soy congresista y estoy disfrutando de mi tranquilidad. Hablo ahora porque durante demasiado tiempo han sido incisivos conmigo y porque, desde su trinchera, se instauró una campaña de desprestigio en mi contra. Después de un año callado, tenía derecho a responder, aclarar y contar mi versión”, dijo puntualmente.

Al final, Polo Polo recalcó que no se volverá a referir a esa pelea con la exsenadora.

“No quiero que me pregunten más sobre el tema. No voy a seguir alimentando esta discusión. Para mí, esto ya es pasado. Capítulo cerrado”, concluyó en X.

Vale recordar que, el año pasado, en entrevista con SEMANA, Cabal fue consultada sobre Polo Polo. Sin titubear, la excongresista dijo que se sintió decepcionada por la decisión política que él tomó, al apoyar en ese entonces a De La Espriella en su carrera a la Presidencia.

Para describirlo, Cabal utilizó una expresión coloquial en SEMANA; dijo que Polo Polo “le puso los cachos”.

Luego, Polo Polo respondió en SEMANA al comentario de Cabal sobre la deslealtad.

“Yo solo tengo gratitud y aprecio por María Fernanda Cabal; la gratitud no puede ser eterna y no se puede volver esclavitud; las amistades son de beneficio bilateral. Yo siempre lo he reconocido. El celular que me regaló en su momento, las ayudas que me dio, yo siempre lo he reconocido, pero eso ella lo hizo en el marco de una amistad, y yo, en el marco de esa misma amistad, también hice muchas cosas”, señaló Polo Polo en la entrevista en SEMANA en diciembre del año pasado.